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Haber Giriş: 19.10.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (19 Ekim)

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Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (19 Ekim)
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Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Galatasaray – Alanyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok bahis yapılan maçı Galatasaray – Alanyaspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Galatasaray sezon başında üretken gözükse de son maçlarda istediklerini sahaya yansıtamadı. Alanyaspor sezonun en formda ekibi olarak öne çıktı. Bu maçta taraf bahsi oldukça zor. Karşılıklı Gol Var bahsi değerli.

Gençlerbirliği – Denizlispor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Gençlerbirliği – Denizlispor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %25’i Ankara ekibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Gençlerbirliği toparlandı ve milli ara öncesinde en son Beşiktaş’ı yendi. Etkili bir savunma performansı gösteriyorlar. Denizli cephesinde gol sorunu devam ediyor. Başkent ekibini kazanmaya yakın görüyorum. ‘MS 1 ve 4.5 alt’ seçimi mantıklı.

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (19 Ekim)

Leeds United – Wolverhampton: 2.5 Gol Üstü

Premier Lig’de hafta Leeds United – Wolverhampton karşılaşmasıyla kapanırken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %12’si maçın gollü geçeceği görüşünde.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Bir futbol dahisi Bielsa’nın da Premier Lig’de neler yapacağı merakla bekleniyordu ve daha ilk 4 haftadan imzasını attı. Liverpool önünde 4-3’lük yenilgi olsa da müthiş maç, milli ara öncesinde Guardiola’nın takımı karşısında 1-1’lik skor ve her iki takımdan toplam 35 şut izletilen bir futbol taktik ve keyif gösterisi. Wolves bu sezon şaşırtıyor. Sheffield gibi bu sezon kötü bir takıma karşı alınan 2-0’lık galibiyet ile savunması alarm veren Fulham’I zorla tek golle geçen bir takım kimliğindeler. West Ham’dan 4 yemeleri de ekstra şaşırtıcı. İlginç bir maç bizleri bekliyor. Üst iyi oranıyla cazip.

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