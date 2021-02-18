Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (18 Şubat 2021)

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Slavia Prag – Leicester City: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olan Slavia Prag – Leicester City mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada Leicester City’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Slavia Prag, Çekya’nın en iyi takımı. Ligde 51 puanla lider ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında sahasında Leverkusen, Nice ve Hapoel Beer Sheva’yı mağlup etti. Bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında sahalarında hiç mağlup olmadılar. Bu maçta da Leicester’ı zor bir 90 dakikanın beklediğini düşünüyorum. Slavia skor üretecektir, Leicester ise kalitesi ile rakibi karşısında gol bulacaktır. Tercihim karşılıklı gol var seçeneği… Taraf bahsi açısından bana göre son derece zor bir maç…

Maccabi Tel Aviv – Shakhtar Donetsk : Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Maccabi Tel Aviv – Shakhtar Donetsk mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %9’u karşılaşmada konuk takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu İlker Kaşka’nın Tercihi

Sivasspor ile oynanan iki maçta da Maccabi Tel Aviv’i yakından takip etme fırsatı bulmuştum. Her ne kadar temsilcimiz Sivasspor karşısında kazansalar da sergiledikleri futbol çok tatmin edici değil. Şampiyonlar Ligi’nde Madrid ve İnter’e karşı sergilediği oyun ile bu maçın favorisi Shakhtar Donetsk. Shakhtar’ın erkenden bulacağı goller ile rövanş için avantajlı skoru alalacağını düşünüyorum.

Wolfsberger - Tottenham: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması UEFA Avrupa Ligi Son 32 mücadelesi olan Wolfsberger – Tottenham karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Son dönemin en kötü performans grafiklerinden birine imza atan Tottenham, son 6 maçın 5’inde kaybetti ancak bu süreçte oynadığı rakipler hep kalburüstü takımlardı. Artık bu serinin son bulması adına Avrupa Ligi’nde Wolfsberger uygun bir rakip. Avusturya ekibinin bu turda bir sürprize imza atmasını beklemiyorum. Mourinho’nun ekibi işi rövanşa bırakmadan galibiyete uzanmayı başarır.

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