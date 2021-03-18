Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (18 Mart 2021)

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Barcelona – Huesca : Maç Sonucu 1

Rangers – Slavia Prag : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Rangers – Slavia Prag mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Çekya'da oynanan ilk maç Nicolae Stanciu ve Filip Helander'in karşılıklı golleriyle 1-1 bitmişti... Rövanş öncesi Rangers'ta sağ bek James Tavernier (kaptan) ve orta sahadan Ryan Jack sakat... Slavia Prag'ın deplasman kafilesinde stoper David Zima cezası, orta saha oyuncuları Petr Sevcik ile Ibrahim Traore sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Zima'nın yerine stoperde Simon Deli izleyeceğiz... Eden Arena'daki ilk yarım saat, Slavia Prag'ın turu alıp götüreceğini işaret ediyordu. Stanciu tek başına oyunu domine etti. Bir duran top organizasyonu sonrası Helander skoru 1-1 yapınca tabelaya olduğu gibi maça da denge geldi. McGregor'un 90'da "kedi gibi" uzadığı pozisyondan önce Rangers da Connor Goldson'la 2-1'i bulabilirdi... Rövanşta gol atmak zorunda olan Slavia Prag olunca, Rangers da Hagi, Kent ve Morelos ile birçok kontra şansı bulacaktır. Çok bariz savunma hataları yapılmazsa ilk yarıdan gol çıkması da sürpriz olur. İkinci yarı kıyamet kopacak!

Dinamo Zagreb - Tottenham: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Dinamo Zagreb - Tottenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada konuk takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Tottenham, Kuzey Londra derbisinde kaybedince ligdeki konumunu yine Şampiyonlar Ligi yarışında sekteye uğradı. Son'un sakatlanıp çıkması maçın seyrini şüphesiz etkiledi. Ancak Mourinho'da tabii ki Avrupa'da hedef kupa. Zagreb ligde formda ve ilk maçta 2-0 kaybetmelerine rağmen Tottenham'a direnirler. Güzel maç bekliyorum. Gollü geçer.

Arsenal - Olympiakos: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması UEFA Avrupa Ligi mücadelesi olan Arsenal - Olympiakos karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

3-1’lik ilk maçın rövanşında özellikle Olympiakos’un oyun içinde tüm riskleri alacağını düşünüyorum. Olympiakos’un maça hızlı başlayacağı ve bu durumun karşılaşmayı bol gollü bir 90 dakikaya taşıyacağı düşüncesindeyim. Yunan temsilcisi Arsenal karşısında gol ya da goller bulacaktır. 3-1’in avantajı ile oynayacak olan Arsenal de skora katkı verecektir. Karşılıklı goller izleriz.

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