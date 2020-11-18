Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (18 Kasım)

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Macaristan - Türkiye: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, UEFA Uluslar Ligi bülteninde bulunan Macaristan - Türkiye maçı oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %18’i ev sahibi ekip galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nunTercihi

Macaristan adına Domonik Szoboszlai oynadığı futbolla her geçen gün adından söz ettiriyor. Milli Takım’ımız son maçında Rusya’yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Gol yollarında etkili iki takımın maçında tercihim Gol Var.

Belçika - Danimarka : Maç Sonucu 1

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması UEFA Uluslar A Ligi 2. Grubu’ndan Belçika - Danimarka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı Belçika galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'de liderlik karşılaşması. Belçika, İngiltere karşısına gol yemeden kazanarak rakibini ateşe attı. Danimarka ise geriden gelerek İzlanda'yı 2-1'le geçti. Konuk ekip 5 maçtır gol yemiyor. Belçika ise 5 maçtır hem atıp hem yiyor. Keyifli bir 90 dakika bizleri bekliyor. Her iki taraf da fileleri havalandırmayı başarır.

Real Madrid – Maccabi Tel Aviv: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Euroleague arenasında karşı karşıya gelecek olan Real Madrid – Maccabi Tel Aviv mücadelesi oldu. Bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i İspanyol ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

Real Madrid, hem sonuçlar anlamında hem de bunu doğuracak şekilde oyun anlamında bir toparlanma yaşadı. İspanya'da 10'da 10 ile yollarına devam ederlerken EuroLeague'de de son 3 maçlarını kazandılar. Maccabi Tel Aviv'de Anadolu Efes yenilgisi sonrası yönetim de devreye girmişti. Nitekim gerçekleşen bir toplantı sonrası Zalgiris maçında önemli reaksiyon gösterdiler. İç sahada rakiplerini 85-57 mağlup ettiler. Real Madrid'de Jeff Taylor ve Timsa, sakatlıkları nedeniyle yoklar. Maccabi'de Othello Hunter'ın sakatlığı sürse de maça yetiştirilmeye çalışıldığı aktarılıyor. Ben Maccabi'nin bu deplasmanda yüksek skorlara çıkabileceğini düşünüyorum. Onların takım sayısına yönelik üst seçeneklerini makul bulurken toplam sayı anlamında da yüksek skorlu bir maç bekliyorum.

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