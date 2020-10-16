Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (16 Ekim)

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Nimes – Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Nimes – Paris Saint Germain karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %92’si konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Sezona iki mağlubiyetle başladıktan sonra yavaş yavaş ritmini bulan Paris SG, sonrasında yine karşısına çıkanı devirmeyi başardı. Şimdi akıllardaki tek soru bir çok oyuncusunu milli takımlarına gönderen ve bu maçların yoğun bir tempoda geçmiş olmasının nasıl bir sonucu olacağı. Oranlara baktığımızda da çok fazla banko seçeceğe yaklaşamadığımızı görüyoruz çünkü kuponlar için pek yeterli oranlar yok. Durum böyle olunca az da olsa risk almak gerekecek. Güçleri kıyas kabul etmeyen bu iki takımdan Paris kendisine 3 puanı getirecek golü ilk yarıdan bulur ve ilk 45 dakika kalesinde gol görmez diye düşünüyorum.

Fenerbahçe – Bayern Münih: Maç Sonucu 1

İddaa programı Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe – Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Fenerbahçe Beko, üst üste iki maç kazandıktan sonra CSKA Moskova'yı elinden kaçırdı. Uzatma sonunda, son topu kullanamayınca salondan 1 sayı farkla mağlup ayrıldılar. İyi savunma yapıyorlar. De Colo ve Brown hücumları yönlendiriyor. Bayern Münih ise Trinchieri yönetiminde sezona çok iyi başladı. İlk hafta Milano'la son saniye üçlüğü ile mağlup oldular. Ardından deplasmanda Alba Berlin ve Maccabi'yi yendiler. İstanbul'a moralli geliyorlar. Fenerbahçe için kolay maç olmayacak. Bayern'in savunması iyi değil. Daha hızlı oynuyorlar. CSKA maçının aksine Fenerbahçe'nin bu maçının daha skorlu geçmesini bekliyorum. 150.5 orandan üst tercihini öneriyorum.

Dijon – Rennes: Maç Sonucu 2

Günün bir diğer öne çıkan karşılaşması Dijon – Rennes mücadelesinde Misli.com üyeleri %40’lık oranla konuk takımdan yana görünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Analizi

Sezona kusursuz bir başlangıç yapan konuk ekip beklentilerin çok çok üzerinde bir performans sergiledi ve 6. Haftanın sonunda zirvede kalmayı başardı. Bu durum ligin son dönemlerine doğru Avrupa Kupalarına gidebilmeleri için çok işlerine yarayacak gibi görünüyor. Bu hafta Da Silva ve NZonzi gibi iki önemli silahından yoksun olacak olmaları tabii ki de işlerini çok zorlaştıracaktır. Dijon ise rakibinin tam tersine lige ne kadar kötü başlanabilirse o kadar kötü başladı. Bir de zaten ritmini bulmayan bir takımın milli arayı maç yapmadan geçirmesi işleri yeniden başa döndürecektir. Ben bu karşılaşmada Rennes’in galibiyetini bekliyorum ama eksikleri ve milli aranın da olumsuz etkisiyle gol anlamında çok hareketli bir maç olmayacaktır diye düşünüyorum.

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