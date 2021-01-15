Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (15 Ocak 2021)

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Gençlerbirliği – Fatih Karagümrük: Toplam 2.5 Üst

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi bülteninde bulunan Gençlerbirliği – Fatih Karagümrük mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Karagümrük, ara transfer döneminde önemli takviyelere imza attı. Borini, Emre Çolak, Bertolacci ve Gaston Campi bana göre önemli hamleler... Üstelik bu isimleri bonservis bedeli ödemeden yaptılar. Karagümrük takımının ligin 2.yarısında daha da iyi durumda olacağı görüşündeyim. Ancak bu maç için tercihim ve tahminim Gençlerbirliği yönünde olacak. Galatasaray’a 6-0 mağlup olan ev sahibi kesinlikle kötü bir takım değil! Hatta ben bugün Ankara’da dengeli ve kıran kırana bir mücadele bekliyorum. Açılan oranları da incelediğimizde en ideal seçim bana göre Gençlerbirliği’nin bu maçtan puan alacağı yani çifte şansı olacaktır.

Union Berlin – Bayer Leverkusen: Toplam 2.5 Üst

İddaa programının Almanya Bundesliga bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Union Berlin – Bayer Leverkusen mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Union Berlin son dönemde çok zor kaybeden bir takım kimliği kazandı. Leverkusen iki mağlubiyet ardından kendini buldu. Frankfurt önünde oynanan oyun pozitifti. Maç gollü başlar.

Lazio – Roma: Toplam 2.5 Üst

Günün öne çıkan son karşılaşması İtalya Serie A bülteninde yer alan Lazio - Roma derbisi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Lazio’nun taktiksel artıları ve Roma’nın ofansif oyundaki başarısı Roma derbisini izlenir kılacak başlıca sebepler. Özellikle Lazio, zirve yarışının içinde kalmak adına kazanmak için riskler alacak. Roma, oyuna skor anlamında ortak olacaktır. Derbide karşılıklı goller bekliyorum.

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