Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (15 Nisan 2021)

Slavia Prag - Arsenal : Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Slavia Prag - Arsenal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İlk maçta son anlarda gelen gollerle İngiltere'de 1-1'lk skor vardı. Slavia Prag ligde açık ara lider. Haftasonunda da Sparta Prag'ı yenerek iyice perçinledi. Arsenal, Sheffield deplasmanında moral buldu ancak ana sıkıntılar sürüyor. Yine karşılıklı goller beklediğim bir maç.Turu kim geçer tahmin etmek zor. Ayrıca maçı Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini hatırlatalım.

Ankaraspor - Altay: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Ankaraspor - Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Ankara son iki maçını kazanıp ligde kalma yolunda umutlandı, ancak işleri çok zor. 8 puan geride oldukları ve iki averajda da rakibin üstün olduğu Menemen’i 5 maçta geçmeye çalışacaklar. Mehmet Ak’ın ekibi son 6 maçta da skor buldu ve biri hariç bu seride 2.5 üstü skorlarla bitirdi maçları. Başkent ekibinde stoper Ercan Yazıcı (1 gol) cezalı. İlk iki yarışındaki Altay’ın hesapları Bolu yenilgisiyle bozuldu. Penaltı golüyle geriye düştükleri maçta net fırsatları kullanamadılar, son bölümünü rakip ceza sahasında oynadıkları maçı 1-0 kaybettiler. Cezası nedeniyle o maçta oynamayan sol kanat Erhan Çelenk dönüyor. Ofansif güçleri için çok önemli bir isim. Gollü bir mücadele bekliyorum.

Manchester United - Granada: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Manchester United - Granada mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada Manchester United’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İki takım arasında ciddi bir kalite farkı var! Manchester United geçen hafta önerdiğimiz gibi deplasmanda rakibini mağlup etti. Şu anda çok formdalar ve hafta sonunda da Tottenham deplasmanında 3-1’lik skorlar kazandılar. Skor avantajı Manchester’da olsa da Kırmızı Şeytanlar yine Granada’yı mağlup eder.

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