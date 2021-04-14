Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (14 Nisan 2021)

Liverpool – Real Madrid Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Liverpool – Real Madrid karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %10’u ev sahibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İspanya'daki ilk maçı 3-1 mağlup bitirmesi Liverpool için elbette dezavantaj. Ancak genel olarak maçlarındaki oyun performansları bir taraftan da yeniden ayağa kalkma mesajı veriyor. Ozan Kabak'ın henüz tam randımanlı olmasa da savunma performansı her geçen gün daha iyiye gidiyor. El Clasico'dna galibiyetle çıkan Real ise ekstra moralli. Gollü ve keyifli maç bizleri bekliyor. Liverpool kazanmaya yakın. Hollandalı hakem Kuipers'in en az 5 sarı çıkaracağı bir maç da bekliyorum.

Borussia Dortmund – Manchester City Maç Sonucu 2

Şampiyonlar Ligi bülteninde günün diğer maçı Dortmund – Manchester City karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si İngilizlerin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

B.Dortmund ilk karşılaşmada elinden gelen herşeyi yaptı ama sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Haaland 6 maçtır suskun ve bu durum Norveçlinin kariyerinde bir ilk. City ise makine düzeninde oynayan, her sahada kendi oyununu domine eden bir takım. Fiziksel mücadelenin üst düzeyde olacağını düşünüyorum. Dortmund'un kaybedecek bir şeyi yok. Bu durum, karşılaşmayı 2.5 ÜST'e taşıyacaktır.

Adanaspor – Akhisarspor 2.5 Gol Üstü

İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Adanaspor – Akhisarspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %36’sı gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İki takım için aslında 3 değil 6 puanlık bir maç! Adanspor zorlu maçlar öncesi puan alıp düşme hattından uzaklaşmanın, Akhisar ise potadan çıkmak adına yine tüm riskleri alarak galibiyet kovalayacak. Acil puan ya da puanlara ihtiyacı olan iki takımın maçında karşılıklı goller izleriz...

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