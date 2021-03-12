Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (12 Mart 2021)

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Başakşehir - Beşiktaş: Çifte Şans 0-2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Başakşehir - Beşiktaş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada konuk ekibin yenilmeyeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 2-0 kazanarak tam 10 maç sonra üç puan yüzü gördü. Bolingoli, Duarte, Chadli, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes, Gulbrandsen ve Caiçara oynamayacak. Oynadığı son 5 maçı da kazanan Beşiktaş, zirvede yer alıyor. İki takımda da etkili gol ayakları var. Karşılıklı goller izleriz.

Giresunspor - Bandırmaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Giresunspor - Bandırmaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %72’si karşılaşmada ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Giresun 12 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste iki yenilgiyi Ümraniye deplasmanında 3-1’lik skorla aldı. Altay’dan sonra Ümraniye karşısında da duran toplar kabusları oldu, kalelerinde gördükleri 5 golün 3’ünü kornerden gelen toplarda yediler. Bandırma uzatmada attığı golle kazandığı İstanbul maçından sonra çıktığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi. Son iki iç saha mücadelesinde eksik oynadıkları bölümlerde attıkları gollerle Altınordu ve Keçiörengücü’nden puan aldılar. Aynı süreçte Eskişehir ve Adana Demir’e kaybettiler. Sol bekleri Orhan Ovacıklı cezalı. Giresun 2 maç sonra kazanır.

Lazio - Crotone: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Serie A mücadelesi olan Lazio - Crotone karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Son 5 resmi maçın 4'ünü kaybetmiş bir Lazio var. Zorlu fikstür işlerin zora girmesine neden oldu. Crotone, geçtiğimiz hafta uzun bir aranın ardından kazandı. Teknik adam Cosmi’nin motivasyonu etkili oldu. Fakat savunma oyununda hala ciddi sıkıntıları mevcut. Lazio, rakibin bu zaafını avantaja çevirecek güce ve kaliteye sahip. Lazio galibiyeti ve 2,5 gol üstü bahsini değerli buluyorum. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak.

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