Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (11 Temmuz 2021)

İtalya - İngiltere : Maç Sonucu 3.5 Alt

İddaa programının EURO 2020 bülteninde günün öne çıkan maçı İtalya - İngiltere mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada 4 gol olmayacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İki takımın da final yolculuğunda şöyle bir fark var. İtalya turnuvaya çok iyi oyunla başladı, yukarılara çıktıkça sert takımlar karşısında zorlandı, yıprandı. Avusturya karşısında çok zorlanarak turu geçtiler. Yarı finalde oyun tek kelimeyle İspanya'nın hakkıydı. İtalyanlar varlık gösteremediler ama penaltılarla kazanmayı başardılar. Becerikli bir İspanya hücum hattı olsa farklı bir şey konuşuyor olurduk. Grup maçları dışında sadece Belçika önünde iyi bir İtalya izledik. Spinazolla'nın yokluğu da önemli faktör. İngiltere ise gruplarda çok iyi gözükmese de aynı istikrarlı oyununu üst turlarda daha iyi uygulayarak çizgisini yükseltti. Ezbere sayılabilecek bir kadro, iyi performans ve fikstür yolunun kolaylığı sayesinde finale adlarını yazdırdılar. Süreçte tek zorlu rakip olarak Almanya ile oynadılar. Tabii en büyük avantaj da maçlarını biri dışında Londra'da oynamaları. Bugün de neredeyse 60 bin taraftarı önünde oynayacak. İlk 45 karşılıklı final stratejilerini yoklamakla geçecek. İki takım da savunma adına gerçekten çok iyiler. Maç ikinci yarıda çözülür düşüncesindeyim. Hakem Kuipers, turnuva formuyla hak etmese de kariyer olarak finale yakışan isimler arasındaydı. Finalde olası skor avantajının bir takım lehine erken değişmesi durumunda 3.5 kart üst seçeneği de ideal seçeneklerden. Taraf olarak ise İngiltere'ye yakınım.

Molde – Odds BK: Maç Sonucu 1

İddaa programının Norveç bülteninde günün öne çıkan maçı Molde – Odds BK mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmayı Molde’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Konferans Ligi’ne bir sonraki turdan katılım sağlayacak olan Molde, iç sahadaki bir sonraki lig maçını da yaklaşık 1 ay sonra oynayacak. Bodo Glimt’in önünde liderliği sürdürmek önemli bir hedef şu aşamada. Ancak Odd, teknik patron Nornes’in hücumcu futboluyla resmen seviye atladı. Bakenga’nın da son haftalarda ayağı yanıyor resmen. Son 5 haftada 7 gol atan golcü oyuncu, henüz küçük yaş gruplarında da Bayern ve Chelsea gibi ekiplerin akademisinde goller atıyordu. Molde’nin üzerindeki liderlik baskısı, Odd’un son haftalardaki formu gibi etkenleri birleştirince, en mantıklı seçenek gollere tercih etmek olacak.

Valerenga - Lillestrom: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Norveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Valerenga - Lillestrom mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Lilleström iyi bir hava yakaladı. Oranların işaret ettiği kadar zayıf değiller. Valerenga ise dikkatli ama savunması bazen aksayabiliyor. İki takımın da fileleri havalandıracağı bir karşılaşma olur.pozitif futbolu tercih eden, gollü maçlar izleten bir takım. Ev sahibinin de ligde son 6 maçı karşılıklı golle sonuçlanıyor. İki takımın da gol bulması bu maçta beklentim.

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