Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (11 Mayıs 2021)

Denizlispor - Galatasaray: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Denizlispor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Denizlispor küme düştü ve artık veda maçlarına çıkıyor. Ev sahibi ekibin birçok sakat, cezalı ve alacağını tahsil edemediği için takımdan ayrılan futbolcusu var. Galatasaray ile şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak, ikincilik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş’ı 3-1 mağlup eden ve motivasyonu yüksek Galatasaray’ın Denizli deplasmanından farklı galibiyetle dönmesini bekliyorum.

Beşiktaş – Fatih Karagümrük: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş – Fatih Karagümrük mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Derbide Galatasaray’a kaybeden Beşiktaş, şampiyonluk için hata yapmamalı. N’Koudou ve Mensah döndü. Aboubakar ve Gökhan Töre ise oynamayacak. Gollü bir ev sahibi takım galibiyeti bekliyorum.

Fenerbahçe – Sivasspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Sivasspor ligde tam 17 maçtır kaybetmiyor. Fenerbahçe’nin işi zor. Sarı lacivertlilerin de son iki maçta kalesini gole kapatamadığını ve Sivas’ın ofansta etkili bir takım olduğunu düşünürsek bu maç için en ideal tercih ‘karşılıklı gol var’ seçeneği olacaktır.

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