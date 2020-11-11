Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (11 Kasım)

Bu bir ilandır

Almanya - Çekya: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, hazırlık mücadelesi bülteninde bulunan Almanya – Çekya maçı oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %36’sı ev sahibi ekip galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Panzerler bu maçtan sonra önce Ukrayna ile sonra da grup liderliği için İspanya ile çok kritik maça çıkacaklar. Dolayısıyla iki kritik mücadele öncesinde Almanya’da ciddi bir kadro değişimi olması da muhtemel. Çekya karşısında forma giyecek isimler de elbette Avrupa Şampiyonası öncesinde kendilerini göstermek istiyorlar. Çekya cephesine baktığımızda İsrail ve Slovakya maçları da A Ligi yolunda büyük önem arz ediyor. İki maçı da içeride oynayacak olmaları büyük fırsat. Ama işleri gerçekten çok zor görünüyor, onu da belirtmem gerek. Almanya elbette ekol ülkelerinin başında geldiğinden bu maçın favorisi ama yine de hazırlık maçlarına bahis yaparken sonuç bahislerinde yaşanacak ufak kazaları da göz önüne alarak temkinli olmakta fayda var. Bu maçta da golleri değerlendirmek en mantıklısı olacaktır. Yine gol barajının aşılacağı bir mücadele olmasını öngörüyorum.

Brindisi - Darüşşafaka : Maç Sonucu 1

İddaa programı basketbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndan Brindisi - Darüşşafaka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %85’i Brindisi galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Can Özay’ın Tercihi

Daçka’da Selçuk Ernak koç olarak yapabileceği dokunuşları yapmaya devam ediyor. Yabancı oyuncular ve tecrübeli Türk oyuncuların kombinasyonu ile başarılı olmaya çalışıyor. Andrews önemli bir etken Daçka cephesinde fakat rakipleri Brindisi domestik ligde çok başarılı. Virtus ve Fortitudo Bologna maçlarında toplam 198 sayı ürettiler. Skor üretmekte hiç sorun yaşamıyorlar. Daçka’nın bu skor seviyelerine çıkmasını pek beklemiyorum. Brindisi kazanır diye düşünüyorum.

Türkiye - Hırvatistan: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Uluslar Ligi mücadeleleri öncesinde oynanacak olan Türkiye – Hırvatistan hazırlık karşılaşması oldu. Bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u ay-yıldızlıların galibiyetini tercih etti.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ünTercihi

A Milli Takımımız hazırlık maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bu özel maçta taraf bahsi yerine kesinlikle gol seçeneklerine yönelmek çok daha doğru olur. Hırvatistan özellikle UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Aynı zamanda İsviçre ile oynadığı karşılaşmada da iki takım da fileleri havalandırdı. Hırvatistan’ın son 1 yıllık maç performansına baktığımızda hem skor üreten hem de kalesini gole kapatamayan bir görüntü içinde. A Milli Takımımızın da takım savunmasında ciddi sorunları var. En ideal tercih iki takımın da karşılıklı gollere imza atacağı…

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