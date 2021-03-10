Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (10 Mart 2021)

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Atletico Madrid – Athletic Bilbao: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İspanya La Liga karşılaşması Atletico Madrid – Athletic Bilbao mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %3’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.





PSG - Barcelona: Maç Sonucu 2.5 ÜST

İddaa programının Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı PSG - Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

PSG, 4-1 kazandığı maçla turu İspanya'da cebine koydu. Barça ligde Atletico'nun kayıplarını iyi değerlendirdi ve üst üste galibiyetlerle 3 puan gerisine yaklaştı. Atletico'nun 1 maçı da eksik ama puan farkını 10'lu sayılardan maksimum 6'ya düşürdü diyebiliriz. Formdalar son dönemde. Gollü rövanş izleriz ama Pochettino, önceki yıllarda Barça'nın yaptığı sürpriz skorlara izin vermez. Ama gollü geçer.

Liverpool - Leipzig: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Şampiyonlar Ligi mücadelesi olan Liverpool - Leipzig karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Liverpool iç sahada tarihinin en kötü dönemini geçiriyor. Ligde son 6 iç saha maçını kaybettiler ve sadece birinde gol bulabildiler. İnanılmaz formsuzlar. Leipzig ise son 4 resmi maçını kazanarak geliyor. Liverpool'un 2-0'lık avantajı var. Tek odaklarının Şampiyonlar Ligi olması onları motive edecektir. Gollü bir maç olmasını bekliyorum. 2.5 ÜST kuponlardaki yerini almalı.

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