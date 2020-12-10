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Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (10 Aralık)

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Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (10 Aralık)
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Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Maccabi Tel Aviv – Sivasspor: Maç Sonucu

Temsilcimiz Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’e konuk olacağı mücadele günün en çok tercih edilen maçı olarak öne çıkıyor. Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin ise %56’sı Sivasspor’un mücadeleden galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Temsilcimiz Sivasspor kazanırsa üst tura yükselecek. Maccabi Tel Aviv’e beraberlik yarıyor. İlk maçta elimizden kaçırdığımız Maccabi Tel Aviv karşısında Yiğidolar bu sefer kazanır.

Tottenham – Antwerp: Maç Sonucu 1

İddaa programı Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Tottenham – Antwerp karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %85’i ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

Grubun mutlak favorisi olan Tottenham sadece Antwerp karşısında mağlubiyet aldı. Gruptan lider olarak çıkabilmeleri için mutlaka bu karşılaşmayı kazanmaları gerekiyor. Antwerp ise mütevazi bir kadrosu bulunmasına rağmen başarılı bir performans sergiledi. Kadro olarak kaliteli ve tecrübeli bir takıma sahip olan Tottenham maça hızlı bir giriş yapıp ilk yarıyı önde bitirecektir. Ayrıca gol bahisine oynayacaklar için tercihim 2.5 Gol Üstü.

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (10 Aralık)

Bayer Leverkusen – Slavia Prag: Maç Sonucu 1

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nu lider tamamlamak isteyen Bayer Leverkusen ile Sparta Prag’ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü ev sahibi ekibin galip geleceği görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Analizi

İki takım da gruptan çıktı, liderlik için sahadalar. Leverkusen'e bunun için beraberlik yetiyor. Ev sahibi ekip Ekim'de Slavia'ya kaybettiğinden beri bir daha mağlubiyet yüzü görmedi resmi maçlarda, ki öncesinde de kaybetmemişlerdi. Slavia olağanüstü bir Avrupa sezonu geçiriyor yine, özellikle de gol yollarında etkili bir takım. Keyifli ve 2,5 gol üstü ile sonuçlanan bir müsabaka bekliyorum.

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