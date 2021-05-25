Günün En Çok Oynanan İddaa Basketbol Maçları (25 Mayıs 2021)

Asvel - Metropolitan: Maç Sonucu 1

İddaa programının Fransa Basketbol Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Asvel - Metropolitan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Asvel üst üste aldığı 9 galibiyetle Fransa Liginin en formda takımı konumunda. Hücum tarafında tutarlılar ve EuroLeague sonrası Fransa Liginde istikrarlı performansıyla güven veriyorlar... Rakip Metropolitan son dönem düşüşte, son maçlarını kaybettiler. Son 8 maçın 7'sinde handikaplı bahis aleyhine sonuçlandı... Asvel hayli formda, evinde hata yapmaz, ilk yarı-maç sonu Asvel öneriyorum.

Bourg - Monaco : Maç Sonucu 2

İddaa programının Fransa Basketbol Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Bourg - Monaco mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u Monaco’nun kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Bourg evinde güven veren takım ancak bu kez ligin en güçlü takımlarından ligin lideri Monacu'yu ağırlayacaklar. Monaco EuroCup şampiyonluğunu aldıktan sonra Frans Ligine konsantre, istikrarlı formları sürüyor. Bourg'a göre daha oyun tarafında disiplinli ve tutarlı takımlar. Monaco kazanır, Fransa Liginde liderliğini sürdürür görüşündeyim.

Limoges - Cholet: Maç Sonucu 1

İddaa programının Fransa Basketbol Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Limoges - Cholet mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %86’sı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Limoges ilk 8 hedefi için hata yapmaması gereken maça çıkıyor... Rakip Cholet üst üste son 4 maçını kaybetti. Özellikle evlerinde kaybedilen Reims maçı hayal kırıklığı yarattı. Erman Kunter ile Cholet en sancılı sezonunu yaşamakta... Limoges son dönem savunmasına güvenerek oynuyor, bu maçta da Cholet'e karşı tempoyu kontrol etmelerini bekliyorum. Yüksek tempo Cholet'e yarar. Limoges sebepli tahminim 161.5 Alt olacak.

Hemen Misli.com'a üye ol, NBA play-off maçlarını Misli.com'da canlı izle...