Güntekin Onay'dan Mauro Icardi ve Lucas Torreira'ya övgüler! 'Bence çağrılabilir'

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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın sonrasında Güntekin Onay, yayıncı kuruluşta çarpıcı yorumlar yaptı.

İşte Güntekin Onay'ın sözleri;

Mertens ve Icardi çok özel oyuncular. Kariyerleri başarılarla dolu, çok parlak. Şunu da düşünmeden edemiyoruz, Arjantin'i Dünya Kupası'nda da izledik, Messi'nin etrafında kurulmuş bir takım ama Martinez, Alvarez, hücumda ona yardım ediyordu. Onun dışında Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Mac Allister gibi üç tane sert orta sahayı arkaya koymuş, bu şekilde Messi'nin becerisiyle sonuca giden bir takım görüntüsündeydi. Icardi bu takımda oynayabilir mi, diye düşünmüşüzdür. Bence oynayabilir, Arjantin'de çağrılabilir.

PERFORMANSLAR ORTADA

Ben Torreira için de aynısını düşünüyorum. Muslera'nın yaşı ilerledi artık çağrılmıyor olabilir. Uruguay Teknik Direktörü Bielsa, Türkiye Ligi'ni küçümsüyor mu acaba diyeceğim ama Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslar da ortada. Icardi'nin, Torreira'nın, Sacha Boey'un.

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SAĞ BEK SORUNU VAR

Sacha Boey genç bir oyuncu. Didier Deschamps izlemedi mi, Galatasaray - Manchester United veya Bayern Münih - Galatasaray maçlarını. Fransa'da sağ bek sorunu var, Sacha Boey çağrılabilir. Bence bu isimler milli takıma çağrılabilir diye düşünüyorum.

MÜKEMMEL OYNADI

Torreira ve Sacha Boey çağrılabilir. Icardi ayrı bir konu. Biraz daha farklı bir şeyi var onun. Vecino, Lazio'da yedek, milli takıma çağrılıyor ama Torreira çağrılmıyor. Hadi Bielsa burası zayıf lig diye bakıyor diyelim ama Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ve Bayern Münih maçları baz alınacak maçlar değil mi, o maçlarda da mükemmel oynadı.