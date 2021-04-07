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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2021 - 22:32 | Son Güncelleme:

Güntekin Onay'dan Jose Marafona yorumu! O gol çok tartışılmıştı...

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Güntekin Onay'dan Jose Marafona yorumu! O gol çok tartışılmıştı...

Beşiktaş ile Alanyaspor'un karşılaştığı maçta Marafona'nın yediği ikinci gol tartışma konusu yaratırken Güntekin Onay, kalecinin topun dışarıya çıkacağını düşündüğünü belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 3 golle mağlup ederken Akdeniz ekibinde kaleci Marafona'nın Rachid Ghezzal'dan yediği ikinci gol çok tartışıldı.

Portekizli kaleci, bu gol sonrası sosyal medyada Trend Topic olurken Hürriyet yazarı ve spiker Güntekin Onay, pozisyonu değerlendirdi.

Marafona'nın golde topun dışarıya çıkacağını düşündüğünü belirten Güntekin Onay, "Kaleci Marafona, topun dışarıya çıkacağını düşündü. Top, Marafona'yı geçince dönüyor." dedi.

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Güntekin Onaydan Jose Marafona yorumu O gol çok tartışılmıştı...

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