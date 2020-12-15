Güntekin Onay'dan flaş Fenerbahçe iddiası! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE KONUSUNDA ÇiFTE STANDART VAR F.Bahçe’nin yenilgisi konusunda çifte standart var. Beşiktaş da yenildi ama aynı tepkiyi almadı. Anlıyorum F.Bahçe evinde kaybetti ve beklenti yüksekti. Ama henüz kaybedilmiş bir şey yok ki. İşin ilginç yanı bu konuda asıl paniğin F.Bahçe camiasında yaşanması. Benim hâlâ en ciddi şampiyonluk adayım F.Bahçe. Amaaa... F.Bahçe’de son yıllarda ciddi bir sıkıntı var. Takım ya da kulüp için yönetimin hoşuna gitmeyen bir şey söylemek mümkün değil. “F.Bahçe şampiyonluğun en ciddi adayı demek” bile ‘algı yaratma’ olarak değerlendiriliyor. Pes...