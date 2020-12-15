Futbol Konseyi
Güntekin Onay'dan flaş Fenerbahçe iddiası! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...
Futbol Konseyi'nde bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri de Fenerbahçe idi.... F.Bahçe’nin Malatya’ya 3-0 yenildiği maçtan sonra herkes Erol Bulut’u eleştirdi ve istifaya davet edenler oldu. Bütün faturayı Bulut’a kesmek ne derece doğru?
MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE KONUSUNDA ÇiFTE STANDART VAR
F.Bahçe’nin yenilgisi konusunda çifte standart var. Beşiktaş da yenildi ama aynı tepkiyi almadı. Anlıyorum F.Bahçe evinde kaybetti ve beklenti yüksekti. Ama henüz kaybedilmiş bir şey yok ki. İşin ilginç yanı bu konuda asıl paniğin F.Bahçe camiasında yaşanması. Benim hâlâ en ciddi şampiyonluk adayım F.Bahçe. Amaaa... F.Bahçe’de son yıllarda ciddi bir sıkıntı var. Takım ya da kulüp için yönetimin hoşuna gitmeyen bir şey söylemek mümkün değil. “F.Bahçe şampiyonluğun en ciddi adayı demek” bile ‘algı yaratma’ olarak değerlendiriliyor. Pes...
Özeleştiri kültürünü kaybetti F.Bahçe. Özeleştiri ve uzlaşma kültürünü hayata geçiremedikçe benzer sıkıntıları hep yaşayacaklar. Erol Bulut konusunda da tek eleştirim şu: “Sevgili hocam. Basın toplantınızı izleyin. Milyonlarca Fenerbahçeli sizden yarına dair umutlu bir cümle duymak istiyor. Ama siz yenilgiyi kabullenmiş bir tavır sergiliyorsunuz. Oysa lider olmanın tam zamanıydı.”
UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE’NiN BiR STRATEJiSi YOK
Eleştiriler normal. Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin de normalde 6-4 biteceğini söylemiş ama F.Bahçe’nin 5 isabetli şutu var o maçta. Zaten esas mesele de bu değil. F.Bahçe’nin içinde bulunduğu durum bu kadar basit açıklanamaz. Denizli de F.Bahçe’ye şutlarda 21-10, kornerlerde 11-4 üstünlük kurmuştu. F.Bahçe galip geldi. Ve Bulut o galibiyeti hak ettikleri görüşünde. Bence F.Bahçe’nin tarif edilebilir bir oyunu yok. Bir stratejisi yok. Esas mesele bu.
GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE'NİN ACAYİP BİR KALİTESİ YOK
Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin sorgulanması gerektiği inancındayım. Öyle bazılarının abarttığı gibi acayip bir kadro kalitesi falan da yok. Evet, sezon başında iyi futbolcular alındı ancak onlar da yaşlı. Erol Bulut bundan böyle daha ofansif ve rakipleri hapsedecek bir oyun anlayışına yönelmek zorunda.
Fenerbahçe-Yeni Malatya maçı sonrası Filip Novak, Zeki Yavru ile kucaklaşıp gülümsediği için özür diledi. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
MEHMET ARSLAN: YENiLiNCE GÜLEMEZSiN
Takım kutsal, forma kutsal. Yenildin mi gülemezsin. Bu toprakların futbola bakışı bu. Eğer böyle yaklaşıyorsanız Novak’ı idam edebilirsiniz. Size her şey serbest. Ama biraz hoşgörülü yaklaşırsanız, bir futbolcunun yenilgi sonrası mutlu olmadığını olamayacağını anlarsınız.
UĞUR MELEKE: BÖYLE BiR PROFESYONELE ÖZÜR DiLETMEK ÇOK ACI
Ben bu konuda ârafta olanlardan değilim. Amasız, fakatsız söyleyeceğim fikrimi: Büyük bir ayıptır bu. Müsabaka bittikten sonra insanlara rol yapmalarını söylemek akıl dışı. Novak’ın ya da Manchester United’lı oyuncuların maç bittikten sonraki değil, maç içindeki davranışlarına odaklanmalısınız. Eğer bu oyuncular sahada yüzde yüzlerini verdiyse, terlerinin son damlasına kadar çimlere bıraktılarsa görevlerini yapmışlardır. Son derece iyi bir profesyonele, centilmen bir sporcuya maç sonrası gülümsediği için özür diletmek, acı bir durum bence ülke futbolu için.
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