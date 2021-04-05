Güntekin Onay'dan Emre Belözoğlu'na: "Kimse kusura bakmasın ama..."

Ünlü spiker ve futbol yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u yendiği karşılaşmanın ardından beIN Sports'ta konuştu.

Fenerbahçe'nin top rakipteyken daha enerjik olması gerektiğini belirten Güntekin Onay, "Emre Belözoğlu, top rakipte olduğu zamanlarda da enerjiyi yukarı çıkarmalı. Yani kimse kusura bakmasın ama Denizlispor'un orta sahası üst üste 3 pas yapamıyor. Böyle bir takımı Fenerbahçe ilk yarıda 3 kez kalesine getirdi." dedi.

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