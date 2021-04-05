MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGüntekin Onay'dan Emre Belözoğlu'na: "Kimse kusura bakmasın ama..."
GeriFutbol Güntekin Onay'dan Emre Belözoğlu'na: "Kimse kusura bakmasın ama..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 05.04.2021 - 21:34 | Son Güncelleme:

Güntekin Onay'dan Emre Belözoğlu'na: "Kimse kusura bakmasın ama..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Denizlispor'u yendiği karşılaşma sonrası Güntekin Onay, değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü spiker ve futbol yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u yendiği karşılaşmanın ardından beIN Sports'ta konuştu.

Fenerbahçe'nin top rakipteyken daha enerjik olması gerektiğini belirten Güntekin Onay, "Emre Belözoğlu, top rakipte olduğu zamanlarda da enerjiyi yukarı çıkarmalı. Yani kimse kusura bakmasın ama Denizlispor'un orta sahası üst üste 3 pas yapamıyor. Böyle bir takımı Fenerbahçe ilk yarıda 3 kez kalesine getirdi." dedi.

Fenerbahçe 1-0 Denizlispor (Maçın özeti ve golü)
Fenerbahçe 1-0 Denizlispor (Maçın özeti ve golü)
Fenerbahçenin başındaki ilk maçında Emre Belözoğlundan büyük sevinç İşte o sözler
Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçında Emre Belözoğlu'ndan büyük sevinç! İşte o sözler
Fenerbahçede Samatta gol orucunu bozdu
Fenerbahçe'de Samatta gol orucunu bozdu

Güntekin Onaydan Emre Belözoğluna: Kimse kusura bakmasın ama...

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi