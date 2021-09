Güntekin Onay ve Uğur Meleke'den Vitor Pereira'ya: 'Fenerbahçe'nin 10 maçta işine yarar...' Spor yazarları ne dedi?

Haberin Devamı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia 2 asistle yıldızlaşırken, goller Rossi ve Novak'tan geldi. Hatayspor'un tek sayısını ise Saint-Louis kaydetti.

Fenerbahçe, deplasmanda aldığı galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükselmiş oldu.

Karşılaşmanın ardından yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke, zorlu mücadeleyi analiz etti.



Güntekin Onay: Tempo ve hız üst düzeydeydi



Bu yoğun maç temposunda Fenerbahçe’nin bu kadar yüksek bir konsantrasyon ve enerjiyle sahada olması takdiri hakediyor.

Vitor Perreira’nın seçtiği anlayış yüksek efor talep eden bir oyun.

İki kenar beki 105 metrenin her karışını ileri-geri çalışarak kullanmak zorunda. Orta alanın merkezindeki çok geniş bir alanı Luiz Gustavo ve Mert Hakan ile sadece iki oyuncuyla kontrol ediyor sarı-lacivertliler.

RİSKLİ BİR SİSTEM

Riskli görünen bu sistemde stoperlerin performansı da büyük önem taşıyor. Dün oynayan 3’lüde, başta Kim Min-Jae’nin süper kesiciliği dışında Attila Szalai ve Filip Novak da hatasız bir maç çıkarttılar.

Sistemin açıklarını 3 stoperin kusursuza yakın oyunu ve Luiz Gustavo’nun tecrübesi kapatıyor. Brezilyalı futbolcu, 34 yaşında olmasına rağmen olağanüstü bir dayanıklılıkla sahanın her yerindeydi. Üstelik her maç 90 dakika sahada. Gerçekten de alkışı fazlasıyla hak ediyor.

FERDİ VE MERT HAKAN İYİYDİ

Dün Fenerbahçe’de Ferdi de bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalıştı. Mert Hakan, Sivas’tan alışık olduğu geçiş oyununda verimliydi.

Hücumda ise yükü taşıyan; 2 asist yapan Enner Valencia oldu.

Fenerbahçe zor bir maçı çok yoğun bir mücadeleyle, hızlı çıkışlarla ve Hatayspor’un zaaflarından faydalanarak kazanmayı bildi. Kaçan net fırsatlar da var ve skor daha farklı da olabilirdi. Ancak şu da var: Sadece 199 pas yapmak ve oyunu rakip yarı sahada tutamayıp iki ceza alanı arasında yüksek tempoyla gidip gelmek yıpratıcı.

Fenerbahçe, daha yüksek pas kalitesiyle ve pas yüzdesiyle oynamalı.



Uğur Meleke: Bu plan 10 maçta işe yarayabilir



Dün gerçekten enteresan bir maç izledik Yeni Hatay Stadı’nda. Müsabakanın önemli bir bölümünde topa sahip olan, geriden pasla çıkmaya çalışan ve oyunu domine etmeyi deneyen taraf ev sahibi Hatayspor’du. Ömer Erdoğan’ın ekibi her iki yarıda da topa yüzde 70’e yakın sahip oldu. İlk devrede Fenerbahçe’ye yalnızca 80 pas şansı tanıdılarAncak Vitor Pereira’nın taktiği de bu tarz rakiplere karşı çok daha işlevsel olabiliyor. Frankfurt’ta da özellikle ilk devrede ev sahibi Eintracht benzer bir şekilde arzulu oynamış, Fenerbahçe’yse defalarca geçiş oyunu faturası kesmişti Alman ekibine. Dünkü maçın görüntüsü de buna benzerdi: Hatayspor set oyunu oynayan ve tamamlayamadığı her hücumda, kaybettiği her topta sıkıntı yaşayan taraftı. Fenerbahçe’yse kazandığı hemen her topla akılcı çıktı, pozisyon yarattı, tabelayı da böyle oluşturdular zaten.





Dün Fenerbahçe’nin iki golünün de içinde olan Mert Hakan günün iyilerindendi. Giresun maçı travmasını atlatmış, toparlamış kendini. İyileşip futbola döndüğü dakikadan beri müthiş oynayan Valencia, dün de yüksek formunu sürdürdü, her iki golün asisti ondandı. Tisserand-Serdar Aziz’in yokluğunda sağ stoper oynayan Novak, patlayıcı özellikli Lobjanidze’ye karşı iyi bir sınav veren Muhammed ve sayısız top çalan Gustavo da iyi savunma performansının başrolleriydiler. Bir ufak parantezi de son 15 dakikada oyuna giren Serdar Dursun’a açmak gerek: Belki çok gösterişli bir futbolcu değil. Belki kötü de bir gol kaçırdı ama bir santrfor nerede olması gerekiyorsa orada. Ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor Serdar Dursun.

SETE KARŞI ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNDA

Fenerbahçe dün 3 puanı evine götürdü ancak Pereira’nın şunu unutmaması gerek: Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı topa bu derece sahip olmayı deneyecek takım sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek. Dolayısıyla Pereira’nın bu geçiş planı maksimum 8-10 maçta işe yarayabilir. Ama 38 haftanın önemli bölümünde sınavlar Hatay maçına değil, Başakşehir maçına benzeyecek. Daha çok hazır sete karşı çözüm üretmeyi geliştirmek zorunda Fenerbahçe takımı.