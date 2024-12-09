Güntekin Onay şaşkına döndü: 'Kariyerini bitirecek hamle, resmen...'

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Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta Rey Manaj'ın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlamaya yönelik müdahalesinin yankıları sürüyor.

beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, karşılaşmanın ardından Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul ile ilgili yorumlarda bulundu.

Onay'ın açıklamaları şu şekilde:

"MANAJ, RESMEN BİLEREK BASTI"

"Bu hakemlik bir mevzu falan değil, başka bir şey. Rey Manaj, resmen kasıtlı bir şekilde, isteyerek, bilerek Barış Alper Yılmaz'ın ayağına bastı. Barış Alper süre geçiriyor diye bilerek bastı."

"FUTBOL HAYATINI BİTİREBİLECEK BİR HAMLE"

"Bunun başka bir izahı var mı? Varsa lütfen bana söyleyin. profesyonel bir futbolcunun kariyerini bitirebilecek bir hamle ve hakem bunu izleyip de kırmızı kart vermedi."

"TURGUT DOMAN, BİZİ İKNA ETSİN"

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"Rica ediyorum, birisi çıkıp beni ikna edebilir mi? Hakem Turgut Doman'dan rica ediyorum, bağlanıp bizi ikna etsin. Türkiye'de bir kişiyi bu pozisyon için ikna edebilir mi?"

"BİZ BAKAMADIK"

"Bu faul, kontrolsüz hareket falan değil. Kasıtlı, bilerek, isteyerek basma' Biz seyredemedik, bakamadık."

"BEN OLSAM TAZMİNAT DAVASI AÇARIM"

"Barış Alper Yılmaz uzun süreli bir sakatlık geçirirse ben Galatasaray'ın yerinde olsam Rey Manaj'a tazminat davası açarım. Çünkü kasıtlı yapıyor."