Güntekin Onay: Mesut Özil gerçek bir futbol sanatçısı

İLKER YASİN - BÜYÜK KATKI YAPAR

Mesut Özil’in futbolda şu ana kadar verdikleri ortada. Ama bundan sonra verecekleri bir muamma. Mesut Özil kişilik olarak bir Atiba, bir Alex gibi değil, en şaşalı günlerindeki oyununu Arsenal’dan gönderilen bir futbolcu olarak yeni takımına da yansıtması pek kolay değil. Türk futbol tarihinin en büyük transferi olacağını sanmıyorum. Ama bu Fenerbahçe’ye büyük katkısı olacağından şüphem yok.

UĞUR MELEKE - BAŞROL VERiLMELİ

Mesut, mutlu olduğu kapta açan, mutsuz olduğunda solan bir çiçek. Bir kabın şeklini almıyor, kabın onun şeklini almasını istiyor. Transfer olduğu takımın ondan faydalanması için ona güvenmesi, başrol vermesi ve ona göre şekil alması gerek. Fenerbahçe’nin de niyeti eğer buysa Mesut’tan verim alır. Hagi 5 yıl boyunca her gün Hagi’ydi; Alex de öyle. Mesut’u oralara yazabilmek için önce devamlılığını görmek gerek.

ORHAN ULUCA - GETiRiLMESi BÜYÜK BAŞARI

Ekonomik koşulların ve UEFA’nın sıkı biçimde uyguladığı Finansal Fair Play kurallarının kulüpleri maddi anlamda zorladığı bugünlerde böylesine dünya çapında bilinen yıldız bir ismi transfer etmek büyük bir başarıdır. Mesut Özil, sadece Fenerbahçe’ye değil Türkiye Süper Ligi’nin marka değerine de katkı sağlayacaktır. Fiziksel açıdan formda ve moralli olduğu taktirde Fenerbahçe’ye çok faydalı olacağı muhakkak.

BANU YELKOVAN - TÜRK FUTBOLU KAZANIR

Uzun zamandır konuşulan bir şeydi Mesut Özil transferi. Bir yakınlaşma olduğu ve transferi için farklı sponsor desteklerinin gündemde olduğu da biliniyordu. Arsenal’le olan anlaşmazlık çözülmüş olmalı ki transfer duyuruldu. Mesut’un bu transferi kendi kariyeri için de bir çıkış olarak konumlandırdığı ve Arsenal öncesindeki Mesut olarak sahalara döndüğü taktirde sadece F.Bahçe adına değil, Türk futbolu adına önemli bir transfer olur.









GÜNTEKİN ONAY - R. CARLOS VE MESUT

Mesut Özil, Roberto Carlos’la birlikte Türkiye’ye gelmiş en yüksek kalibreli futbolcudur. Neden? Çünkü o bir dünya şampiyonu. Gerçek bir futbol sanatçısıdır. Fiziksel olarak ne durumda olduğu tabii ki önemli bir soru işareti. Ben futbolcuları kıyaslamayı sevmem. Büyük isim alırsınız faydalı olamaz ama buna karşın sessiz sedasız gelen bir oyuncu yıllarca takıma çok şey katabilir. Bu nedenle de en iyi 5 transfer listesi yapmak istemiyorum.

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