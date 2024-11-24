Güntekin Onay, Bronckhorst'u topa tuttu: Saçma sapan değişiklikler

Haberin Devamı

Futbol yorumcusu Güntekin Onay, siyah beyazlı takımın Göztepe'ye 4-2 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirirken Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst'u sert sözlerle eleştirdi.

"SÜPER KUPA'DA 5-0..."

Bein Sports'ta konuşan Güntekin Onay, "Futbolcular maçlardan sonra böyle açıklamalar yapar. Aslında konuşacakları yer sahanın içi. Futbolcu sahada her şeyini verecek, Göztepeliler gibi. Sonra sonuç alır mı alamaz mı ayrı konu. Sezona çok iyi başlayan bir takım. Bu hikayede tuhaflık var. Süper Kupa'da 5-0, ligde arka arkaya farklı galibiyetler ve güçlü oyunlar... Grafik yukarıdan başladı, dimdik aşağı iniyor. Bu keskin bir düşüş. Puan kaybettiği maçların hepsini kazanması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Tarihi yenilgi sonrası Beşiktaş tribünlerinden tepki! Haberi görüntüle

"SAÇMA SAPAN DEĞİŞİKLİKLER!"

Bronckhorst'un oyuncu değişikliklerini sert bir dille eleştiren Onay, "Gaziantep'e karşı saçma sapan değişiklikleriyle takım geriye gitti, oyunu Gaziantep'e verdi, Gaziantep haklı beraberlik aldı. 75 dakika 10 kişi oynamış Trabzonspor karşısında yine yaptığı oyuncu değişiklikleri... Gol lazım, Immobile'yi çıkarıyor. Orası 1-1 bitti. Etti mi 4 puan hoca hatalarıyla. Geliyorum bugüne. Masuaku önde başlıyor, Emirhan sol bekte." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"BUNLAR TEKNİK ADAMA YAZILIR"

Puan kayıplarının Giovanni van Bronckhorst'un hanesine yazılması gerektiğini belirten Güntekin Onay, "Kopuk oyunla 2-0'ı buluyorsun. Sonra 60'a kadar bekliyor. Al Musrati'nin yürüyecek hali yok. 5'li savunma arasında Semih tek kalıyor. Beşiktaş üstün oynuyor gözükürken Göztepe 2 gol buldu. Kasımpaşa maçı keza öyle, 1-0 öne geçip kaybetti. Başakşehir en formsuz takım, krizde, pozisyon bulamadı. Bu 5 maçta 15 puan alabilecekken 3 puan aldı Beşiktaş. Bunlar teknik adama yazılacak şeyler. Sürekli geriye gidiş somut bir veri." dedi.