Güntekin Onay: "Beşiktaş’ın kadrosu güçlü, bu mağlubiyeti telafi eder"

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Beşiktaş'ın Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Güntekin Onay, "Başakşehir iyi takım savunması yapıyor ve gerçekçi bir futbol oynuyor. Bu oyun Başakşehir’i her zaman ilk 5’te tutar ancak şampiyonluk için yetmez. Daha etkili hücum şart. Necip’in top kayıplarıyla sadece 2 pozisyon bulduğu maçı tek isabetli şutla 1-0 kazandı. Beşiktaş açısından kaleci konusundaki kriz de devam ediyor ama kadro kaliteli ve güçlü. Siyah beyazlılar bu mağlubiyeti telafi eder." ifadelerini kullandı.

1- Trabzonspor, Ferencvaros’un ardından Adana Demir’e de yenilirken Avcı da “Gidişat iyi değil” dedi. Trabzon’un sorunu ne?

MEHMET ARSLAN: ALARM ZiLLERi ÇALMANIN MANASI YOK

Sevgili Adil, Trabzonspor için sorun ne, diyorsak kadroya bakmak lazım öncelikle. Şampiyon bir takım geçen yıla göre 12 oyuncu değiştirmişse, sorun tam da buradadır. Kötü mü oynuyorlar, hayır ama fizik yeterince yüksek değil ve temposuz oyunla, teknik kapasitelerine dayalı bir felsefeleri var. Fizik gücü yüksek, tempolu oyunlarda bu eksikleri gün yüzüne çıkıyor. Avrupa’da ve ligde yaşadıkları problem bu. Alarm zilleri çalmanın manası yok. Toparlanabilirler.

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GÜNTEKiN ONAY: HER BÖLGEDE PROBLEM VAR

Sezon başından beri Trabzonspor yavaş oynuyor ve özellikle de rakiplerin hızlı çıkış yaptığı hücumlarda ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ayrıca top rakipte iken gereken dinamizm ve pres gücünün olmadığını görüyoruz. Hücumda tempo ve hız yok. Trabzonspor’un her bölgede problemleri derin. Ayrıca Adana Demirspor maçında kaleci Uğurcan hariç sahadaki 10 oyuncunun 8 tanesi şampiyon kadrodan farklıydı. Şampiyon olan bir takım neden bu kadar değişir?

UĞUR MELEKE: MiLLi MAÇ ARASI TRABZON’A iYi GELiR

Gidişatın sağlıklı olmadığı tespitini yapan Avcı’nın da gidişatı çok iyi değil sanki. Macaristan’da 46’da Gbamin-Bardhi’yi oyundan çıkarmış, Hamsik’i sokmuştu. 4 gün sonra Adana’da yine 46’da Gbamin-Bardhi’yi çıkardı. Yine Hamsik’i soktu. Aynı suda iki kere yıkanmak gibi bu! Bence savunma ayarlarıyla da çok fazla oynadı, Bartra’nın partnerinin sık sık değişmesi defans uyumuyla ilgili de sıkıntılar yaratıyor. Eylül ortasındayız ve Trabzon’un ideal 11’i diye bir kavram oluşmadı henüz. Milli maç arası sanırım iyi gelecektir Trabzonspor’a.

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FIRAT AYDINUS: AVCI GEREKENi YAPAR

Trabzonspor’daki bu düşüş; gidenlerden mi, kalanlardan mı yoksa hocadan mı kaynaklanıyor? Eğer, sağlıklı gitmeyen ve herkesin kendini sorgulaması gereken bir ortam varsa; Abdullah Avcı elde bulunan verilere ve sonuçlara göre, yaşanan sorunların sebeplerini, niteliklerini tespit ederek teşhisi koyacak ve çözümü bulacak tecrübede bir teknik direktör. Zaman gösterecek.

2- Beşiktaş yenilgiyle tanıştı. Başakşehir tek bir gol dahi yemeden peri masalını sürdürüyor. Şampiyonluk yarışını nasıl etkiledi bu maç?

GÜNTEKiN ONAY: BAŞAKŞEHiR HÜCUMDA DAHA ETKiLi OLMALI

Başakşehir iyi takım savunması yapıyor ve gerçekçi bir futbol oynuyor. Bu oyun Başakşehir’i her zaman ilk 5’te tutar ancak şampiyonluk için yetmez. Daha etkili hücum şart. Netice itibarı ile Beşiktaş birçok net gol fırsatı buldu değerlendiremedi ve Başakşehir, Necip’in top kayıplarıyla sadece 2 pozisyon bulduğu maçta tek isabetli şutla 1-0 kazandı. Beşiktaş açısından kaleci konusundaki kriz de devam ediyor ama kadro kaliteli ve güçlü. Beşiktaş bu mağlubiyeti telafi eder.

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UĞUR MELEKE: BU LiGDE HiÇBiR TAKIM BAŞAKŞEHiR’i KOLAY YENEMEZ

Ligde üç grup takım var: Dört büyükler, mütevazı 14 Anadolu takımı ve Başakşehir! Başakşehir transferde büyük takım gibi; bugün Traore veya Mesut Özil gibi oyuncuları ancak 4 büyükler kadrolarına katabiliyorlar. Lâkin tarihi, kültürü, taraftarı olmadığı için de 5. büyük olarak yazamıyoruz Başakşehir’i. O kadar derin ve kaliteli bir kadroları var ki, hiçbir takımın onları kolay yenebileceklerini sanmıyorum. Aynı zamanda ligin en çok koşan takımı. Elbette şampiyonluk için de güçlü bir adaylar.

FIRAT AYDINUS: NAMAĞLUP VE GOL YEMEME DURUMU BASKI YARATABiLiR

Girdiği pozisyonlarda skoru yakalayamayan Beşiktaş mağlubiyetle tanıştı. Başakşehir’in şu ana kadar tek bir gol dahi yememesi kesinlikle yadsınmaz bir başarı. Üstelik galip gelerek... Ama şöyle de bir gerçek var; ilerleyen süreçte namağlup ve gol yememe durumu takımları baskı altına sokabilir. Bu maç şampiyonluk yarışında çok büyük bir etken değil. Daha yolun başı. Ama Başakşehir’in “Ben de şampiyonluğa oynayan bir takımım” iddiasını ortaya koyduğu bir maç oldu.

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MEHMET ARSLAN: TAYFUR VE BERKAY TERCiHLERi iÇiN iSMAEL’i KUTLARIM

Taktik disipline sonuna kadar sadık, fizik kalitesi yüksek, hızlı oyunculara sahip bir antrenör takımına dönüştü Başakşehir. Sahadaki her durumda, bir sonraki pozisyonda ne yapacaklarına dair planları var. İki takımın da bir oyun planı var. Ama kazanmak için Beşiktaş daha zor olanı yapmalıydı. Bu durumda da oyunun insiyatifi Başakşehir’e geçecekti. Geçti de. Şampiyonluk söylemi için erken. Beşiktaş için olumsuz konuşmak istemem. Tam aksine Tayfur ve Berkay tercihleri için İsmael’i kutlarım. Gençlere cesaretle forma veriyor.

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3- G.Saray, son dakikalarda zorlansa da Kasımpaşa’yı yenmeyi bildi. Nasıl buldunuz sarı kırmızılıları? Şampiyonluğun net adayı diyebilir miyiz?

UĞUR MELEKE: YENi ORTA SAHA G.SARAY’I iKi GÖMLEK YUKARI TAŞIDI

Galatasaray’ın kalecisi geçen sezonla aynı. Bu maça başlayan savunma dörtlüsü tamamen geçen sezon oyuncuları. İleri üçlüsünde de tek yeni Yunus’tu. Yani yepyeni, bambaşka bir görünüm içindeki Galatasaray’daki esas değişim orta sahadaydı. Orta üçlü değişti, Galatasaray değişti. Torreira-Oliveira-Mertens’li orta üçlü, geçen sezonki mevkidaşlarından farklı bir spor yapıyorlar adeta! Onların performansı da Galatasaray’ı iki gömlek yukarıya taşıdı. Derinleşen kadrosuyla tabii ki Galatasaray da şampiyonluk adaylarından biri.

FIRAT AYDINUS: ARTIK DAHA MÜCADELECi BiR TAKIM OLDU

Bu maçta en göze çarpan şey Galatasaray’ın mücadeleci bir takım hüviyetinde gözükmesiydi. Gomis’in daha da ritmini bulması, Kerem Aktürkoğlu’nun kafasının rahatlayıp futbola kendisini vermesi, Yunus Akgün’ün katkısının artması, Torreira ve Oliveira’nın kalitelerini göstermeye başlaması, Mertens’in liderlik vasfının yavaş yavaş baş göstermesi, İcardi ve Juan Mata gibi isimlerin rekabeti artıracak şekilde takıma adapte olmaları, kesinlikle Galatasaray’ı şampiyonluğa aday en güçlü takımlardan biri yapacak.

MEHMET ARSLAN: YENi TRANSFERLER PSiKOLOJiYi OLUMLU ETKiLiYOR

Gün geçtikçe daha iyi bir Galatasaray izliyoruz. Transferler hem takımın, hem de camianın psikolojisini yukarı çekiyor. Bu olumlu gelişme Mauro İcardi gibi oyuncuların katılımı ve uyumu ile daha üst seviyeye çıkacak gibi görünüyor. Galatasaray ilk haftalarda ölü toprağını tamamen attı üzerinden. Kerem Aktürkoğlu bu hafta geçtiğimiz sezonki performansına ulaştı. Bu da Galatasaray’a hız ve pozisyon zenginliği olarak döndü. Şampiyonluk adayları arasına ismi banko yazılacak bir takıma dönüşüyorlar.

GÜNTEKiN ONAY: YUSUF VE GOMiS’E BAYILDIM TORREiRA DA ÇOK FAYDALI

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 3-2 kazandığı için çok zorlandı algısı yanlış. Güçlü ve hücuma yönelik bir oyunu var sarı kırmızılıların. Daha da farklı kazanabilirdi. Özellikle Yusuf Demir ve Bafetimbi Gomis’e bayıldım. Lucas Torreira da çok faydalı. Galatasaray doğru yolda.

4- Dört büyükler bu dönemi iyi değerlendirdi mi yoksa hatalar devam mı etti? En iyi transferleri hangi takım ya da takımlar yaptı?

FIRAT AYDINUS: BU TRANSFERLERiN KAÇI SENEYE KALIR, GÖRECEĞiZ!

İsabetli kararlar verildiği gibi boş atıp dolu çıkması ümidi ile yapılan transferler de oldu. En çok transferi yapan takımları söyleyebilmek mümkün ama en faydalı transferleri sezon ilerledikçe göreceğiz. Geçen sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor 9’ar, Galatasaray 11 transfer yapmış. Bu sezon takımlarda kalan oyuncu sayısı şöyle: Beşiktaş: 3/9, Fenerbahçe: 4/9, Galatasaray: 5 /11, Trabzonspor: 5/9. Bu sezon, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor 12’şer, Galatasaray 13 transfer yapmış. Bekleyip görelim önümüzdeki sezon kaç oyuncu kalacak?

GÜNTEKiN ONAY: TRABZON ŞAMPiYON TAKIMLA ÇOK FAZLA OYNAYIP HATA YAPTI

Büyükler büyük yatırım yaptı ve son derece rekabetçi bir lig izliyoruz. Kaliteli ve kariyerli oyuncular alındı. G.Saray ve Beşiktaş Avrupa’dan önemli isimler alırken; F.Bahçe ağırlıklı olarak Brezilyalılara yöneldi. Başakşehir de akılcı hamleler yaptı. Güçlü kadrolar var. Görünen o ki bu sezon teknik adam becerisi belirleyici olacak. Beşiktaş Premier Lig ağırlıklı bir kadro kurdu, G.Saray Mata ve İcardi’den verim alırsa harika bir takım olabilir. Trabzon ise şampiyon takımı ile çok fazla oynayarak hata yaptı.

MEHMET ARSLAN: BU SEZON SÜPER LiG’DEN PREMiER LiG TADI ALIYORUM

Bu sezon izlediğimiz Süper Lig’den, Premier Lig tadı alıyorum ben. Şampiyon adayı takımların çokluğu ve hiçbir maçın sonucunun öngörülememesi bu savımı güçlendiriyor. Transferlerdeki isabet ortalaması belki de tüm sezonların en yüksek oranına sahip. İtiraz edebileceğimiz çok az isim var. Bu anlamda tüm kulüpleri ve teknik adamları kutluyorum. Ah bir de Jesus, Arda Güler’e daha fazla güvense ve takımda ona daha fazla şans verse, o zaman tadından yenmeyecek.

UĞUR MELEKE: DÖRT BÜYÜĞÜN HEPSi ÖNEMLi TRANSFERLER YAPTI

Yaz transfer döneminde kulüpler 422 oyuncu getirmiş, 439 futbolcu göndermiş. Bu alanda Avrupa ikincisiyiz. 116 milyon Euro bonservis harcamışız, 98 milyon da giriş olmuş Süper Lig’in kasasına. Dört büyüğün hepsi önemli transferler yaptı aslında. Weghorst, Beşiktaş’ı bir üst seviyeye taşıdı. Jesus bir kazanma ustası. G.Saray’ın sükseli transferleri Avrupa’da da ses getirdi. Umarım kurulan bu kaliteli kadrolar gelecek sezon da Avrupa kupalarına başarı olarak yansır ve kurtuluruz şu 20’li basamaklardan.