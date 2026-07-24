Güntekin Onay, Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası açıkladı: İyi ama daha fazlası olmalıydı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Midtjylland’ı konuk etti.

BEŞİKTAŞ ORKUN'LA GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonunu Beşiktaş yakaladı. 3’üncü dakikada sağ kanattan Orkun’un kullandığı korneri Oh kafayla arkaya aşırttı. Salih Özcan’ın vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti. Konuk ekip, 16’ncı dakikada 10 kişi kaldı. Orta sahada Djalo’ya sert bir faul yapan Etim, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Etkili oyununun sürdüren Beşiktaş, 22’nci dakikada Olaitan ile girdiği pozisyondan sonuç alamadı. 26’ncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Cerny’nin pasıyla ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Orkun’un yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Haberin Devamı

29’uncu dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Sol kanattan gelişen atakta İlhan Fakılı çizgiden ortasını yaptı. Murillo’nun gelişine yaptığı sert vuruşta kaleci Olafsson’un da dokunduğu top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Orkun yerden altıpasa çevirdi, müsait durumdaki Olaitan dokunamadı. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

KARTAL EVİNDE KAZANDI

İkinci yarının büyük bölümünde topun sahibi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 55’inci dakikada Oh ve 70’nci dakikada Cerny ile gole yaklaşsa da pozisyonlardan sonuç alamadı. 79’uncu dakikada Nübel mutlak gole izin vermedi. Orta sahadan atılan topla savunma arkasına sarkan Billing, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Açıyı zamanında kapatan Nübel gole izin vermedi. Bu pozisyonun ardından kontratağa çıkan Beşiktaş’ta Orkun pasını ceza sahasının hemen dışındaki Semih’e verdi. Semih Kılıçsoy’un sert şutunda kaleci Olafsson topu çelmeyi başardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Midtjylland’ı 1-0 mağlup etti.

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın evinde Midtjylland’ı yendiği karşılaşmayı köşe yazısında değerlendirdi.

Haberin Devamı

GÜNTEKİN ONAY - İYİ AMA DAHA FAZLASI OLMALIYDI!

Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi ancak daha farklı skorla kazanmalıydı.

Sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle zayıf bir ekip değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi. Ancak başka bir bakış açısıyla da erkenden 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alınabilirdi. Kaçan net fırsatlar var. Evet, ancak Beşiktaş topun ve oyunun mutlak hakimi olsa da rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarda bulunmalıydı.

KANAT ETKiNLiĞi YETERLİ DEĞiLDi

Şunun altını çizmek gerekiyor; Murillo, hücumda aktif idi, Cerny ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ancak genel anlamda kanat etkinliği yeterli değildi. Bir diğer eksiklik de 10 kişi oynayan bir rakibe karşı rakip ceza alanı içinde yeterli sayısal çoğunluğun sağlanamasıydı. Oh çalışkan bir santrfor. Yardımlaşması da yeterli ancak rakip kale önünde pozisyon bilgisi ve hissiyatı üst seviyede bitirici bir santrfor tipi değil. Hele de fizik gücü yüksek stoperler karşısında zorlanıyor.

Haberin Devamı

Dün yenilerden Salih’i sanıyorum herkes beğendi, kaleci Nübel güven veren biri çizgideydi. İlhan faydalı olacağının sinyallerini verdi, Outtara ise aldığı sürede hücuma verdiği destek ile olumluydu. Olaitan gerçekten de potansiyelli bir orta saha ve de çok yönlü ancak oyun içinde daha fazla devamlılığa ihtiyacı var ve bazen yanlış kararlar veriyor.

Eskilerden Semih, Rashica ve Kartal’da bir aşama kaydetme görmedik. Takımda topu ayağına aldığı zaman heyecan yaratan 1’nci oyuncu ise yine kaptan Orkun idi. Mükemmel bir gol attı.

RÖVANŞI 0-0 GiBi OYNAMALI

Vincenzo İtaliano ve ekibi için bu sınav hem takımını hem de oyuncu grubunu tanımak açısından önemli idi.

Haberin Devamı

Rövanş kolay olmayacak. Beşiktaş, hâlâ rakip son 30 metreye geldiği zaman derin savunma yaparken de, geçiş savunmasında da bocalıyor. Gönül isterdi ki 75 dakika 10 kişi oynayan bir rakip karşısında tur kapısını aralayacak bir skor olsaydı. Ancak sezonun ilk maçları her zaman herkes için zordur. Beşiktaş, deplasmandaki rövanşı ilk maç 0-0 gibi oynamalı.