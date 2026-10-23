Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Crystal Palace beraberliğini değerlendirdi: 'Beraberlik harika sonuç! 3 isim takımın zayıf halkalarıydı'

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UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda 22.00’de başlayan mücadeleyi Hollandalı Danny Makkelie yönetti.

Wilfred Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Beşiktaş karşısında İngiliz ekibi ikinci yarıya hızlı başladı. 5 dakika içinde 2 gol bularak skoru lehine çeviren Crystal Palace'ın üstünlüğü 73. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş ise bu sonucun ardından puanını 7 yaparken, Crystal Palace ise puanını 4'e yükseltti.

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Beşiktaş'ın Crystal Palace ile berabere kaldığı maçı Hürriyet yazarı Güntekin Onay, bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı...

GÜNTEKİN ONAY: BU BERABERLİK HARİKA SONUÇ

Ilk 2 maçı 6 puanla kapatan Beşiktaş için rotasyonlu kadroyla ve son bölümde 10 kişi oynanan maçta alınan bu beraberlik çok değerli.

İkinci yarının başında gelen gollerle yenik duıruma düşse de, Vincenzo İtaliano’nun yaptığı doğru değişikliklerle rakip üzerinde baskı oluşturdu ve Junior Olaitan’ın müthiş golüyle beraberliği yakaladı. 2-2’den sonra Beşiktaş tam momentum’u ele geçirmişken, galibiyet için yüklenirken Ümit Akdağ’ın gördüğü kırmızı kart beraberliğe razı etti. Dün akşam geniş rotasyonlu kadronun oynadığı futbol memnun edici. Özellikle de Wilfred N’didi’nin performansı, 39. dakikada Salih Özcan oyuna girdikten sonra çok iyiydi.

iLHAN, KARTAL VE TAYLAN TAKIMIN ZAYIF HALKALARIYDI

Vincenzo İtaliano’nun dün 11’de şans verdiği İlhan Fakılı, Kartal Kayra Yılmaz ve Taylan Bulut siyah beyazlı takımın maalesef zayıf halkaları olarak göze çarptı. Forvette Oh her zamanki gibi çok çalıştı ama yalnızları oynadı ve bu yüzden etkili olamadı. Yaşanan olumsuzluklara rağmen harika bir taraftar desteği ile Avrupa Ligi’nin en güçlü takımlarından birine karşı alınan 1 puan kayıp değil. Crystal Palace, geçen yılın Konferans Ligi şampiyonu ve son yılların kupa canavarı. Oldukça atletik bir takım. Premier Lig’de bu sezon iyi durumda olmamaları yanıltmasın.

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ÖNEMLi OYUNCULARI DiNLENDiRDi

Beşiktaş hem Başakşehir maçı için bazı önemli oyuncularını dinlendirdi hem de böylesine güçlü bir takım karşısında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan puanla ayrıldı. Avrupa’yı ve ligi ayrı değerlendirmek lazım. Beşiktaş UEFA’daki serüvenine güçlü bir şekilde devam ediiyor. İlk 3 maçta Fransız, Alman ve İngiliz ekipleri karşısında alınan 7 puan harika. Bundan sonraki Avrupa Ligi fikstürü Leverkusen deplasmanı dışında çok daha kolay görünüyor.