Güntekin Onay, Beşiktaş'ın 4-1'lik Athletic Bilbao zaferini değerlendirdi: Bir futbol takımı 3 günde nasıl bu kadar değişebilir?

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UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Beşiktaş sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 18.30’da başlayan karşılaşmada Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Julian Weinberger düdük çaldı. Weinberger’in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlendi.

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçının ilk dakikasında büyük sessizlik! Gol sonrası anlamlı sevinç, Rashica hemen kolunu gösterdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlı taraftarlar, maçın ilk dakikasında sessiz kaldı.

BEŞİKTAŞ MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, mücadelenin 17’nci dakikasında öne geçti. Ceza yayında bulunan Rafa, topukla pasını hemen sağındaki Rashica’ya aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlara gitti: 1-0. Golden sonra siyah-beyazlılar baskısını arttırsa da golü bulamadı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala konuk ekip Athletic Bilbao beraberliği sağladı. Ceza sahası içi sağ çaprazından De Marcos’un içeri çevirdiği topu Prados kontrol ettikten sonra voleyle vurmak istedi fakat topa savunmada Gedson dokundu. Seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Unai Gomez bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

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KARTAL, İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTU

İkinci yarıya her iki takım da aynı 11’ler ile devam etti. 60’ıncı dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sol kanattan Muçi’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa'nın kaleci Agirrezabala’yı geçtikten sonra içeri çevirdiği topa kale önünde bekletmeden dokunan Rashica meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Golden sonra baskıya devam eden siyah-beyazlılar, 78’inci dakikada farkı 2’ye çıkaran golü buldu. Orta alanda Al-Musrati’nin ara pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, bekletmeden topu içeriye doğru yerden sert çevirdi. Gelen topa ceza sahası içerisinde dokunan Rafa’nın şutunu önce kaleci Agirrezabala çıkardı, ardından kaleye doğru yönelen topu çizgi üzerinde Portekizli oyuncu tekrar tamamladı: 3-1. Karşılaşmanın son bölümüne doğru girilirken 90+1’inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Serrano’nun müdahalesiyle Semih Kılıçsoy yerde kaldı. Maç bir süre devam ederken, karşılaşmanın hakemi Julian Weinberger, oyunun durduğu bölümde VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen Weinberger, penaltı kararı verdi. 90+2’nci dakikada topun başına geçen Joao Mario, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

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Güntekin Onay: Beşiktaş Solskjaer ile parıldadı

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in ilk maçında Athletic Bilbao gibi Avrupa'nın en güçlü takımlarından birini 4-1'lik skorla yenen Beşiktaş'ın galibiyetini Hürriyet yazarı Güntekin Onay, bugün kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi. İşte Onay'ın 'Beşiktaş Solskjaer ile parıldadı' başlıklı o yazısı...

'Bir futbol takımı 3 günde nasıl bu kadar değişebilir?

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer belli ki oyuncularla yaptığı 1’e 1 görüşmelerde hem özgüven aşılamış hem de nasıl bir oyun istediğini dikte etmiş. Gerçekten de izleyenlerin keyif aldığı, oynayanların zevk aldığı bir Beşiktaş vardı sahada.

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DAHA DA FARKLI KAZANABiLiRDi

Athletic Bilbao gibi Avrupa Ligi’nde liderliğe oynayan, Avrupa’da hiç maç kaybetmemiş ve sadece 2 gol yemiş bir takım karşısında 4-1’lik galibiyet gerçekten de harika. Atılan gollerin dışında kaçan fırsatlardaki pozisyonlar da müthiş geçiş hücumlarıyla geldi. Beşiktaş bu karşılaşmayı daha da farklı kazanabilirdi.

YETENEĞiNi iLK MAÇTAN GÖRDÜK

Solskjaer'in taktiksel olarak yetenekli bir teknik adam olduğunu daha ilk maçtan gördük. Ayrıca futbolcuları çok iyi tanıdığını ve Beşiktaş takımını ciddi anlamda çalıştığını da gösterdi. Yaptığı ilk değişikliklerde Arthur Masuaku ve Ciro İmmobile’nin 90 dakikalık bir mücadeleyi çıkaramayacak durumda olduklarının da farkında.

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MUCi BAMBAŞKA BiR SEViYEDEYDi

Dün Muci, bambaşka bir seviyede oynadı. Yeteneğini ve potansiyelini fazlasıyla gösterdi. Rashica 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşırken 1 gollük topunu da savunma çizgiden çıkarttı. Rafa Silva, Gedson ve Musrati harika bir maç çıkarttılar. Svensson da Nico Williams’a adım attırmadı. Mert Günok her zaman ki gibi güven verdi. Dün Beşiktaş, taraftarına umut ve neşe verdi. Solskjaer geldiği ilk andan itibaren açıklamaları ve pozitif enerjisiyle Beşiktaşlılar tarafından çok sevildi ve dün harika bir futbolla da büyük bir güven aşıladı.

ÇÖZÜM ODAKLI BiR BAŞKAN

Son bir cümle de Serdal Başkan’a. Çok zor bir dönemde ateşten gömlek giydi, çözüm odaklı icraat adamı olduğunu da her geçen gözlemliyoruz. Beşiktaş, evinde taraftarıyla bütünleştiği zaman her maçı kazanabilir. Bilet fiyatlarında yapılan indirimin ne kadar etkili olduğunu da dün akşam gördük.'