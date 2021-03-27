Güneysu Hentbol Takımı'nda 3 koronavirüs vakası

Kulüp başkanı Rıfat Özer, yaptığı açıklamada, "26 Mart Cuma günü sporcularımıza ve teknik ekibimize Nilüfer Belediyespor maçı nedeniyle Kovid-19 testi uygulanmıştır. Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 sporcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımızın genel sağlık durumları iyidir. İzolasyon ve tedavi uygulamalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.



Özer, 4 sporcunun ise temaslı olmaları nedeniyle izolasyona alındığını kaydetti.



Rize temsilcisi, Nilüfer Belediyespor ile yarın oynayacakları maçın ileri tarihe ertelenmesi için Türkiye Hentbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

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