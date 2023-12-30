Güney Koreli gazeteciden çok konuşulan Süper Kupa paylaşımı! Dış basın, iptal olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını böyle gördü

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Türk futbolu, dış basının gündeminden düşmüyor. Kısa zaman içerisinde önce Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklaması ve İstanbulspor'un Trabzonspor maçından çekilmesiyle dünya ve Avrupa basının gündemine oturan Türk futbolu, bu kez de Süper Kupa maçının oynanmamasıyla dış basında gündem oldu.

Futbolumuzun iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanan Süper Kupa maçına, gün içerisinde yaşanan Atatürk pankart ve tişört krizleri sebebiyle çıkmama kararı aldı.

Dış basın, haberi bu başlık ve detaylarla gördü:

Mirror (İngiltere): Türkiye Süper Kupa maçı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmak istememesi nedeniyle iptal edildi. Suudi Arabistan yetkilileri, iki takımın ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıkma isteğini reddedince yaşanan kriz, iptale sebep oldu.

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L'Equipe (Fransa): Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupa maçı son dakikada iptal oldu. Krizin sebebi, yerel yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü anmak için giymek istediği tişörtleri reddetmesi.

Daily Mail (İngiltere): Riyad'daki Türkiye Süper Kupa maçı, taraftarlar stadyumda yerini almışken iptal edildi. Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk tişörtlerinin giyilmesini yasaklaması üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayı reddetti.

Le Figaro (Fransa): Türkiye Süper Kupası bugün Suudi Arabistan'da oynanacaktı. Ancak ev sahibi ülke, iki takımın da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan anma tişörtlerini giymesine izin vermedi.

De Telegraaf (Hollanda): Suudi Arabistan'da oynanacak Türkiye Süper Kupa maçı, yerel yetkililer kulüpler arasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle iptal edildi. Maça Atatürk pankart ve tişörtleriyle çıkmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, izin verilmeyince maça çıkmama kararı aldı.

The Sun (İngiltere): "Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupa finali, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi. Atatürk pankartı ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takım da sahaya çıkmaktan vazgeçti."

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KORELİ GAZETECİ: TÜRK DEĞİLİM AMA GURUR DUYDUM

Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Türk futbolunu yakından takip eden Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee'nin Süper Kupa'nın iptali sonrası yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Az önce uyandım ve Suudi Arabistan'dan gelen haberleri gördüm. Elbette bugün Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasını görmek isterim. Ama hiçbir şey bir ülkenin tarihine ve onun büyük kurucusu Atatürk'e saygı duymaktan daha önemli olamaz. Takımların eve dönmekten korkmaması gerekiyor. Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler. Atatürk'ün mirası halkında devam ediyor. Türk değilim ama bugün herkesle gurur duydum. Bu durum, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin ötesine geçiyor."

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TANCREDI PALMERI: TÜRKLERE ASLA ATATÜRK ÜZERİNDEN DOKUNMAYA KALKMAYIN

Ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri ise yaptığı paylaşımda; "Türklere asla Atatürk üzerinden dokunmaya kalkmayın" ifadesini kullandı.