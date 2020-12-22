Güney Kore’de Valorant espor takımları destek programı başlıyor

Rİot Games, Güney Kore’de özellikle MOBA oyunu League of Legends ile büyük bir üne sahip. Ancak Riot, bununla yetinmeyerek ülkede şirketin yeni birinci şahıs nişancı oyununun gelişmesi için yatırımlar yapıyor. Geçtiğimiz gün Riot Korea, Valorant espor takımları destek programıyla Güney Kore’deki Valorant takımlarına destek sağlayacağını açıkladı.

Valorant espor takımları destek programı

Valorant espor takımları destek programı, finansman desteği ile Güney Kore Valorant espor sahnesini canlandırmak ve büyütmek. Program, dâhili tarama yoluyla seçilen sekiz "Ballorant" ekibine finansal destek sağlayacak. Bu takımlar gerekli koşulları sağladıkları takdirde 50 milyon won’a kadar destek alabilecek. Koşulların geçerlilik durumları ise değişiklik gösterebilir:

Takımlar her aşama başında (yılda üç kez) destek fonu alabilir. Riot takımları bu kılavuzda açıklanan asgari nitelik bakım koşullarına ve inceleme sırasında sunulan operasyon planına uygunluğu açısından değerlendirir. Eğer destek için seçilen takımlardansanız ancak asgari nitelik bakım koşullarını sağlamayan veya sunulan operasyon planına uymadığı tespit edilen takımlardan destek çekilebilir.

Güney Kore Valorant espor takımları destek programından finansal desteği almak için gerekli koşullar aşağıdaki gibi:

Challengers Finals’a her aşamada en az bir kez yükselmiş olmak. Kamp ortamının oluşturulması ve işletilmesi (konaklama, bilgisayar ve donanım, yemek ve atıştırmalık, yatak, dinlenme alanı vb.) En az 5 oyuncu ve 1 koç ile resmi bir kontrata sahip olmak. Her aşamada yarışan tüm oyunculara ve koça maç başına en az 500.000 won veya eşdeğer miktarda maaş ödemek. (çevrimiçi elemeler hariç) Her aşamada oyunlardan kazanılan ödül parasının yarısını oyuncu ve koçlar arasında eşit olarak paylaştırmak. Twitch ve Youtube kanallarının yürütülmesi de bir gereklilik. Bu ikisinin yanı sıra en az bir sosyal medya kanalını da aktif olarak kullanmak. Oyuncular ve koçlar hariç en az bir müdüriyet temsilcisine sahip olmak. Tüm oyuncular, koçlar, müdüriyet temsilcileri ve çalışanların Ballorant eSports politika, rekabet kuralları ve koşullarına uyması.

Güney Kore, Riot Games için oldukça önemli bir ülke ve pazar olduğu için uluslar arası bir Valorant espor sahnesi kurma çalışmalarını sıkı bir şekilde ilerletiyor. Birinci şahıs nişancı oyunu CS:GO Güney Kore’de asla bir popülarite yakalayamamıştı ancak Riot Valorant için bir espor sahnesi yaratmakta umutlu.