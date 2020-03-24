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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 15:14,Son Güncelleme:/

Güney Kore'de milli takım tesisleri corona virüs hastalarına hizmet verecek!

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Güney Kore'de milli takım tesisleri corona virüs hastalarına hizmet verecek!
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Güney Kore Futbol Milli Takımı'nın antrenman tesisleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalar için hizmet verecek.

Güney Kore Futbol Federasyonu'nun (KFA) internet sitesinden yapılan duyuruda, "Paju'da bulunan milli takım antrenman tesisleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde 1-2 ay boyunca Kovid-19 virüsünden etkilenenlerin tedavileri için kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İnternet sitesinde konuyla ilgili açıklamasına yer verilen KFA Başkanı Chung Mong-gyu, "Bu karar federasyonun ulusal krize nasıl katkıda bulunabileceği konusunda yaptığı çeşitli değerlendirmeler sonucu alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Korede milli takım tesisleri corona virüs hastalarına hizmet verecek

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