Güney Kore’de Heroes of the Storm kanun teklifi sunuldu

Koreli politikacı Dong-soo Lee, oyuncuları ve çeşitli e-spor yarışmalarında yer alan diğer kişileri oyun yayıncılarının tek taraflı kararlarından korumaya hizmet edecek olan espor endüstrisi yasasında kısmi bir değişiklik yapılması yönünde teklif verdi.

18 Mayıs 2021'de Temsilci Dong-soo parlamentoda bir konuşma yaparak bu değişiklikleri neden yapmak istediğini ve Güney Kore'deki espor endüstrisinin geleceği için neden önemli olduğunu açıkladı. “Eğer bir rekabet devam ederken yayıncı firma organizasyonun sonlandırılmasını isterse, bu durumda rekabet de sonlandırılıyor.” Diye politikacı, bunun diğer katılımcı organizasyon ve oyuncuların haklarını ihlâl ettiğini söyledi.

Buna örnek olarak da Heroes of the Storm Global Championship'in (HGC) aniden sona erdirilmesini gündeme getirdi. HGC, Aralık 2018'de oyunun profesyonel sahnesini aniden sonlandıran ani bir son gördü. Bununla birlikte katılımcı organizasyonlar, oyuncular, sunucular, yayıncılar, geliştiriciler ve daha pek çok kişi ortada mağdur bırakıldı. Dong-soo Lee ise yeni yasa değişikliğiyle ileride bu gibi olayların yaratacağı mağduriyetin engellenmesini amaçlıyor.