Güney Kore'de futbol ligi başlıyor! Maçlar iddaa'da, perdeyi son şampiyon açacak...

Bu bir ilandır

Avrupa'da Fransa ve Hollanda'da ligler iptal edildi, Belarus hiç ara vermedi, Asya'da "büyük" olarak nitelendirebileceğimiz liglerden "Güney Kore - K Lig 1" ise 8 Mayıs'ta "seyircisiz" olarak perdesini açıyor.

İlk hafta maçlarına göz atmak için aşağıdaki görsele tıklayın!

SON ŞAMPİYON JEONBUK, SUWON'U KONUK EDECEK!

Bir dönem ülkemizde Antalyaspor'u da çalıştıran Jose Morais önderliğindeki Jeonbuk'u şampiyonluğa götüren isimler Ricardo Lopes (11 gol - 7 asist) ve Seon-min Mun (10 gol - 11 asist) olmuştu.

Mun bu sezon orduya katıldığı için sezon boyunca "zorunlu - kiralık" olarak Sangju Sangmu forması giyecek. Lopes ise yeni sezonda Çin ekiplerinden Shanghai SIPG ile boy gösterecek.

Rakip Suwon'da ise geçtiğimiz yıl 20 gole imza atıp "Gol Kralı" olan Adam Taggart, bu sezon da takımın en önemli gol silahı olacak...

Hemen buradan Misli.com'a üye ol, Güney Kore'deki futbol keyfine ortak ol!

HÜKÜMET TEDBİRLER GETİRDİ!

Güney Kore Hükümeti, futbolun başlamasına onay verdi ve "K Lig 1" geçtiğimiz yılın aksine bu sezon daha kısa sürecek.

33+5 maç yerine 22+5 maç bizleri bekliyor...

Maç günü herhangi bir oyuncuda, çalışanda ya da görevlide koronavirüs pozitif çıkarsa, lig yönetimi tüm karşılaşmaları durdurma yetkisine sahip!

1 oyuncuda koronavirüs pozitif çıkarsa, o oyuncu maç kadrosundan çıkartılacak ve müsabakalar devam edecek ancak sayı artarsa ligin askıya alınması söz konusu olacak. Lige devam etmenin "imkansız" olduğuna kanaat getirilirse, ligin iptaline kadar da gidilebilecek.

Eğer lig 22. haftadan önce iptal edilirse şampiyon ilan edilmeyecek fakat lig 22. haftadan sonra iptal edilirse şampiyon ve küme düşme kriterleri, o anki puan durumu baz alınarak yapılabilecek.

Güney Kore'deki TEK MAÇ ve CANLI BAHİS fırsatları için Misli.com'a üye ol!

Süper Piyango biletinizi almak için ise hemen buraya tıklayın!



