Güney Kore - K Lig 1 | Incheon United - Daegu FC | CANLI

Wan-sup Lim yönetimindeki Incheon United'ın konuğu Daegu FC...

İşte ilk 11'ler...

Incheon United: Jung San; Kim Jungho, Moon Jihwan, Kim Yeonsu; Kim Seongju, Kim Dohyuk, Mahazi, Kim Honam, Kim Junyup; Kehinde, Lee Junseok.

Daegu FC: Youngeun; Jungwoon, Taewook, Wooseok; Taehyun, Jinhyun, Sunmin, Soonmin; Cesinha; Daewon, Edgar.

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