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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

Güney Kore - K Lig 1 | Incheon United - Daegu FC | CANLI

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Güney Kore - K Lig 1 | Incheon United - Daegu FC | CANLI
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Güney Kore'de futbol keyfi başladı! Günün dikkat çeken maçında Incheon United, Daegu'yu konuk ediyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...

Wan-sup Lim yönetimindeki Incheon United'ın konuğu Daegu FC...

İşte ilk 11'ler...

Incheon United: Jung San; Kim Jungho, Moon Jihwan, Kim Yeonsu; Kim Seongju, Kim Dohyuk, Mahazi, Kim Honam, Kim Junyup; Kehinde, Lee Junseok.

Daegu FC: Youngeun; Jungwoon, Taewook, Wooseok; Taehyun, Jinhyun, Sunmin, Soonmin; Cesinha; Daewon, Edgar.

Güney Kore - K Lig 1 | Incheon United - Daegu FC | CANLI

Güney Kore Ligi'nde hem CANLI YAYIN, hem de CANLI BAHİS keyfi bir arada!

Misli.com'da mücadeleye ilk düdükle birlikte CANLI İDDAA oynayabilir, kesintisiz bir şekilde karşılaşmayı CANLI takip edebilirsiniz.

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli...

Güney Kore - K Lig 1 | Incheon United - Daegu FC | CANLI

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