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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Güney Kore - K Lig 1 | Gwangju - Seongnam | CANLI

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Güney Kore - K Lig 1 | Gwangju - Seongnam | CANLI
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Güney Kore'de futbol keyfi başladı! Günün dikkat çeken maçında Gwangju, Seongnam'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...

Jin-seob Park yönetimindeki Gwangju'nun konuğu Seongnam...

İşte ilk 11'ler...

Gwangju: Pyeong-Gook; Ashurmatov, Hyun-Seok, Felipe, Jin-Hyeon, Eu-Ddeum, Lee, Jun-Hui, Urena, Bong-Hun, Reum. 

Seongnam: Young-Kwang; Byeong-Chan, Ji-Mook, Iskanderov, Dong-Hyun, Chang-Yong, Tae-Hee, Sun-Young, Dong-Hyen, Je-Un, In-Soo.

Güney Kore - K Lig 1 | Gwangju - Seongnam | CANLI

Güney Kore Ligi'nde hem CANLI YAYIN, hem de CANLI BAHİS keyfi bir arada!

Misli.com'da mücadeleye ilk düdükle birlikte CANLI İDDAA oynayabilir, kesintisiz bir şekilde karşılaşmayı CANLI takip edebilirsiniz.

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli...

Güney Kore - K Lig 1 | Gwangju - Seongnam | CANLI

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