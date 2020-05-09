Güney Kore - K Lig 1 | Gwangju - Seongnam | CANLI
Güney Kore'de futbol keyfi başladı! Günün dikkat çeken maçında Gwangju, Seongnam'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Jin-seob Park yönetimindeki Gwangju'nun konuğu Seongnam...
İşte ilk 11'ler...
Gwangju: Pyeong-Gook; Ashurmatov, Hyun-Seok, Felipe, Jin-Hyeon, Eu-Ddeum, Lee, Jun-Hui, Urena, Bong-Hun, Reum.
Seongnam: Young-Kwang; Byeong-Chan, Ji-Mook, Iskanderov, Dong-Hyun, Chang-Yong, Tae-Hee, Sun-Young, Dong-Hyen, Je-Un, In-Soo.
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