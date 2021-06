Güney Asya için Valorant Conquerors Şampiyonası duyuruldu

Riot Games, NODWIN Gaming ile birlikte gerçekleştirdiği bir Güney Asya turnuvası olan Masters Reykjavik yayını sırasında Valorant Conquerors Şampiyonasını duyurdu. Valorant Conquerors Şampiyonası ile bölgedeki takımlara yıl sonunda Valorant Şampiyonlarına katılım hakkı kazanmaları için bir şans sunacak.

An ultimate battle for South Asia's Valorant lineups to earn a spot in the APAC Last Chance Qualifiers for VCT 2021🏆

Time to reveal the Conqueror inside you!



Follow @NodwinGaming & @NodwinSouthAsia for all updates!#VCC2021 #nodwingaming pic.twitter.com/lVPX35V4hn