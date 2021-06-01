Güney Asya için Valorant Conquerors Şampiyonası duyuruldu

Riot Games, NODWIN Gaming ile birlikte gerçekleştirdiği bir Güney Asya turnuvası olan Masters Reykjavik yayını sırasında Valorant Conquerors Şampiyonasını duyurdu. Valorant Conquerors Şampiyonası ile bölgedeki takımlara yıl sonunda Valorant Şampiyonlarına katılım hakkı kazanmaları için bir şans sunacak.

An ultimate battle for South Asia's Valorant lineups to earn a spot in the APAC Last Chance Qualifiers for VCT 2021🏆

Time to reveal the Conqueror inside you!



Follow @NodwinGaming & @NodwinSouthAsia for all updates!#VCC2021 #nodwingaming pic.twitter.com/lVPX35V4hn — VALORANT // India & South Asia (@playVALORANTsa) May 29, 2021

Turnuva altı elemeye sahip olacak ve bu elemelere Hindistan, Pakistan ve Afganistan, Sri Lanka ve Maldivler, Bangladeş, Nepal ve Butan'ı içeren Güney Asya bölgesinde ev sahipliği yapacak. Bu turnuva sonrasında kazanan takım ise bir “wilcard”a sahip olacak. Her bölgenin kalifiye takımların playofflara yükseleceği belirli sayıda katılımcı limiti ve kendi çevrimiçi eleme maçı olacak.

Turnuvanın galibi, Ekim ayında Şampiyonlar'da yer almak için Kore, Japonya ve Güneydoğu Asya'dan diğer takımlara karşı oynayacakları APAC Son Şans Elemeleri'nde rekabet etmek için bir yer kazanacak.

Turnuvanın ödül havuzu 33,000 dolar ve kayıtlar 15 Haziran’da başlıyor.