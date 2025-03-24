'Güney Amerika yolculuğum yaklaşıyor' demişti... Lucas Torreira'nın menajeri duyurdu: 'En büyük arzusu Boca!'

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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için menajeri Pablo Bentancur, basında çıkan Boca Juniors'a iddiaları hakkında konuştu.

"EN BÜYÜK ARZUSU BOCA'DA OYNAMAK"

Pablo Bentancur, "Torreira'nın en büyük arzusu Boca'da oynamak, forma giymek, küçüklüğünden beri taraftarı. Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." şeklinde konuştu.

"TORREIRA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Geçtiğimiz günlerde ise Boca Juniors’ın eski futbolcularından Sergio Martinez, Lucas Torreira hakkında “Torreira gelmek için can atıyor, her zaman Boca Juniors’ın radarında. Ancak, Boca’ya gelmek için fedakarlık yapmak zorunda. Avrupa’da çok yüksek maaş alıyor. Buna karşın kulüp de (Boca) çok fazla para vermeli.” ifadelerini kullanmıştı.

"GELECEK YIL NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ" DEMİŞTİ

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Uruguay basınına konuşan Torreira, "İnsanların umutlarını yükseltmek istemiyorum çünkü şu anda çok karmaşık. Güney Amerika yolculuğum giderek yaklaşıyor. Ben böyle hissediyorum. Her şey olabilir, bu yılın Galatasaray'da tadını çıkarmak istiyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz." demişti.

TORREIRA'NIN RAKAMLARI

Sarı - kırmızılı forma altında Türkiye'de 3. senesini geçiren Urugaylı yıldız, 38'i bu sezon olmak üzere toplamda 119 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu maçlarda ise Torreira, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.