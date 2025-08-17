Güney Amerika Icardi’yi konuşuyor! 'Kral geri döndü'

Haberin Devamı

9 aylık aradan sonra sahalara golle dönen Icardi’nin tekrar süre alması, özellikle Güney Amerika medyasında büyük yankı uyandırdı. Arjantinli golcüye övgü yağmuru vardı. İşte o haberlerden öne çıkanlar:

'KRAL GERİ DÖNDÜ'

TYC SPORTS: Icardi büyük bir patlamayla geri döndü. Sanki stadyum yıkılacaktı. Maçtan sonra tüm takım sahaya çıktığında, Icardi seyircilerle yüz yüze geldi ve tezahüratlarını kahkaha ve neşe içinde sürdürdü. Kulübün resmi hesabında da ona bir övgü yazısı yayınlandı: “Kral geri döndü!”

'KARİYERİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI'

GENTE: Icardi’nin dönüşü aynı zamanda kariyerinde bir dönüm noktası. 9 ay boyunca profesyonel olarak oynamamak, her sporcu için büyük bir zorluk. Ancak tecrübeli forvet, gol atma yeteneğini kaybetmediğini göstererek takımının galibiyetine katkıda bulundu ve liderliğini pekiştirdi.



'TRİBÜNLER GÜRÜLTÜLÜ BİR ŞEKİLDE HAYKIRDI'

INFOBEA: Mauro oyuna girerken, stadyumda ismi anons edilince tribünler çok gürültülü bir şekilde soyadını haykırdı. 86. dakikada taraftarlar, Icardi’nin golünü sevinçle kutladı.

'TARAFTAR ÖNÜNDE DÖNÜŞÜNÜ KUTLADI'

TN.COM: Arjantinli forvet, Galatasaray taraftarları önünde dönüşünü kutladı ve ayakta alkışlandı. Diğer oyuncular da ona katılarak, onun takımın önemli bir parçası olduğunu gösterdi.

'GALATASARAY'DA FARK YARATMAYA HAZIR'

TRIBUNA: Bu gol, Arjantinli forvet için özellikle anlamlıydı çünkü geçen kasım ayında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığından 9 ay sonra sahalara geri döndü. Artık geri döndü ve Galatasaray’da fark yaratmaya hazır.