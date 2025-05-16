Gündemi sarsacak Alperen Şengün iddiası! Takas yapılabilir

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'BU KADAR OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Öte yandan yine NBA efsanelerinden Charles Barkley, Alperen için, 'İtiraf etmeliyim ki Alperen'in bu kadar atletik olduğunu bilmiyordum. Birkaç smacı ve dönüşü vardı ki muhteşemlerdi!" demişti.

DEV TAKAS!

Fanatik'te yer alan habere göre BasketballTalk'un haberine göre; Houston Rockets, Giannis Antetokounmpo için Alperen Şengün'ü gözden çıkarabilir!

Takası gündemde olan Giannis Antetokounmpo için Houston Rockets, Alperen Şengün'ün de dahil olduğu bir teklif düşünüyor.

Alperen Şengün, sezonu 19.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarıyla tamamladı ve Rockets‘ın performansında büyük rol oynadı.