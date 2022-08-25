Gündeme damga vuran kararlar hakkında çarpıcı yorum: ‘VAR’ yüzünden sahadaki hakem resmen unutuldu

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1- Merkez Hakem Kurulu’ndan iki üst düzey ismin her hafta yayıncı kuruluşta haftalık değerlendirme yapmasını sağlıklı buluyor musunuz?

FIRAT AYDINUS: BU YAPILAN, EiNSTEiN’iN DEDiĞi GiBi: DELiLiK

Polemiğe ve kaosa son derece açık bir uygulama. Daha önce çeşitli MHK başkanları tarafından denendi. Özellikle sayın Zekeriya Alp döneminin sonuçları hâlâ hafızalarımızda. MHK, pozisyonlara dair açıklamalarını ne kadar söylerse söylesin, taraftar veya kulüpler kendi bakış açısından değerlendirecek. Zaten bilimsel somut değerlendirmelere göre TV’de eğitime gerek yok deniyor. Albert Einstein’ın dediği gibi: “Delilik: Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek.”

MURAT FEVZi TANIRLI: HAFTALIK DEĞERLENDiRME YENi BiR KAVGA MECRASI OLUR

Tartışmalı pozisyonlarda Merkez Hakem Kurulu’nun kararını öğrenme ve ileriye yönelik referans olması adına değerli bir atılım olarak görüyorum. Zekeriya Alp MHK’sı zamanında MHK Başkanı ile bir hakemin katıldığı basın toplantısı modeli denenmiş, ancak bazı medya mensuplarının tahrik edici soruları karşısında sürdürülemez noktaya gelmişti. MHK’nın bu uygulaması, üzüm yemek isteyenler için kamuoyunu bilgilendirme ve eğitim anlamında büyük lüks lakin yıllardır bağcıyı dövmeyi adet haline getirmiş bir ülke için yeni kavga mecrası.

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2- Hakemlerin kural hassasiyetlerinde VAR devreye girdikten sonra bir rahatlık ve özensizlik başladı mı? Sanki VAR’ı daha çok konuşmaya başladık...

FIRAT AYDINUS: TEMBELLEŞTiKLERi iÇiN HIZLI REAKSiYON VEREMiYORLAR

UEFA’nın bu seneki görüşüne göre VAR sisteminin bu kadar müdahil olması hakemlerde özgüven problemi ve VAR’a bağımlılık yaratmakta. Hakemler psikomotor bir şekilde bazı kararları verebilirken, ilk defa veya çok ender rastlanan pozisyonlarda VAR’a bağımlılıktan dolayı tembelleştiğinden hızlı reaksiyon veremiyor ve refleks gösteremiyor. Eğitimin en önemli unsurunun konuları sürekli tekrar etmekten geçtiğini unutmamak gerek. Bu tarz pozisyonlar için MHK’ya iş düşüyor.

MURAT FEVZi TANIRLI: VAR’A SIRTINI DAYAMA REHAVETi YAŞANIYOR

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Farkındaysanız son 4 sezondur hakem değerlendirmelerinde VAR konuşuluyor. Karışmalı mı, karışmamalı mı soruları hep gündemde. Bu işin gerçek öznesi olan sahadaki hakem resmen unutuldu. Hakemler de bu sayede kuralları unuttu. Her maçtan önce “Başımıza olmadık işler gelebilir” endişesi ve hazırlık kapsamında kural kitabını gözden geçirip maça çıkardık. Şimdi bu melekeler “VAR’a sırtını dayama” rehavetine büründü. Standart hakemlik eğitimi ne zaman yapıldı hatırlamak güçleşti.

3- MHK, kasım ayına kadar olan maçlarda hakem eksikliğini A Klasman hakemlerle gidereceğini açıkladı. Tepkiler erken başlamışken bunu riskli görüyor musunuz?

FIRAT AYDINUS: SABRi ÇELiK ‘EVET’ DEMEDEN ÖNCE DÜŞÜNMELiYDi

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Sayın Sabri Çelik’in koltuğa “Evet” demeden önce bu kısıtlı kadro sıkıntısını görmesi ve bazı hakemlerin kadro dışı kalmasına engel olması gerekirdi. A klasmandan takviye yapmak, hiç Süper Lig tecrübesi olmayanların kasım ayına kadar sahaya çıkması demek. Süper Lig tecrübesi olan kısıtlı kadroyla devam etmek mi yoksa tecrübesiz isimleri sahaya sürüp risk almak mı? İyi düşünüp karar verilmesi şart.

MURAT FEVZi TANIRLI: A KLASMANDAN HAKEM ALMAK YENi BiR MACERA

Türk hakemliği, 8 Mart darbesinden itibaren hem psikolojik hem de kadro olarak sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Yeni klasmanların yapılacağı kasım ayına kadar VAR kadrosundaki Süper Lig hakemleri kullanılmalıydı lakin TFF illa kadrolar ayrı olacak ısrarını sürdürdü ve A klasman hakemleri tercih edeceğini belirtti. Kulüplerin homurdanması başlamışken A klasmandan hakem almak yeni bir macera gibi.

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4- Başakşehir-Kayseri ve Sivaspor-Alanyaspor maçındaki pozisyonlar dışında “VAR nasıl çağırmaz” cümlesi çok az kullanıldı. VAR’da daha iyiye mi gidiyoruz?

FIRAT AYDINUS: ‘ÇITANIN SEViYESi YiNE Mi KAYIYOR’ KAYGISI VAR

İlk 2 hafta VAR performansını takdir ettik. UEFA normlarının yakalanması paralelinde verilen kararlar iyiydi. Fakat 3.haftada Başakşehir-Kayseri ve Sivas-Alanya maçlarında VAR’ın müdahale etmeyip, F.Bahçe-Adana Demir maçında doğru müdahale etmesi ‘çıtanın seviyesi yine mi kayıyor’ kaygısını yaşatıyor

MURAT FEVZi TANIRLI: KÖTÜ ÖRNEKLER BAŞARILI VAR KADROSU iÇiN NAZAR BONCUĞU

Sahadaki hakemin neredeyse her tartışmalı pozisyonda destek beklediği günleri geride bıraktık. VAR’a bağımlılık çok azaldı. Özellikle penaltı pozisyonlarında düdük çok çabuk çalıyor. Birkaç kötü örnek yaşanması, 11 hakemden oluşan VAR kadrosunun genel performansı iyi olduğundan nazar boncuğu olmalı.

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5- Hakemlerin ağırlıklı olarak kart kullanımlarında önemli hatalar yaptıklarını görüyoruz. Bunun ana nedeni kural bilgisi noksanlığı mı, hakemlik yeteneği mi?

FIRAT AYDINUS: GENÇLERE SABREDiLMELi

İyi futbol bilgisi, yönetilen maç sayısı ve hakemlik tecrübesi standardı tutturabilmek için önemli faktörler. Belli kesimlerce “Artık genç hakemler yönetsin” deniyor ve hataların olduğu bir süreç yaşanıyorsa, gençlerin tecrübelenip standartları yakalaması anlamında sabredilmeli.

MURAT FEVZi TANIRLI: TECRÜBE EKSiKLiĞi BÜYÜK ETKEN

“Bu faulü nasıl çalmaz” dediğimiz nadir pozisyon var. Lakin “Bu faule nasıl kart çıkmaz” dediğimiz çokca mevcut. Doğru faul değerlendirmesi yapıp disiplin cezasında sınıfta kalıyoruz. Hakemlerde kural bilgisinden ziyade tecrübe ve sahada doğru yer alma sıkıntısı var.