Günay Güvenç'ten Mourinho sözleri: 'Raddeyi aştı gibi'

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılılarda Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

KAAN AYHAN: HAK EDEREK TURU GEÇİYORUZ

"Tabii çok mutluyuz. Umarım taraftarımızı da en az takımın olduğu kadar mutlu etmişizdir. Hem onlar için hem de iki kupayı kaldırmak için bugün mücadele ettik. Buraya gelip, dominant oyunla iki maçta galibiyetle ayrılmak tarihte görülmemiş bir şey. Çok iyi oyun sergiledik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sonlara doğru heyecan oyuna yansıdı ama biz 90 dakika çok iyi oyun sergiledik ve hak ederek turu geçiyoruz. Süreç kolay değil, son maçtan sonra moralimiz bozuktu. Takım 2-3 günde toparlayıp, yeni oyuncularla, daha zor bir derbide kazandı. Böyle bir performans sergilemek takım adına olumlu şeyler. Gurur duyuyorum. Bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum."

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OSIMHEN: TAKIM ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM

"Öncelikle Fenerbahçe maçlarının yüksek şiddetli, zorlu maçlar olduğunu biliyoruz. Son düdüğe kadar odaklanmak gerekiyor. İyimserdik gelirken, geçen maçta taraftarımızı mutsuz etmiştik. Onu telafi etmek için kazanmamız gerekiyordu. Önümüze bakacağız. Maç maç gideceğiz.

Daha önce de söyledim, buraya geldiğimden bu yana burayı, bu kulübü, buradaki insanları çok sevdim. Ben de onların sevgisine çok çalışarak cevap vermek istiyorum. Derbide gol atmak önemliydi ama takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Bu performansıma devam etmek ve bu takım için elimden geleni yapmak istiyorum."

GÜNAY GÜVENÇ: RADDEYİ AŞTI GİBİ GELİYOR!

"Geçmişte hep söylediğim gibi, hocamız bana forma verdiğinde elimden geleni yapıyorum. Bu maç için de hoca bana bu şansı verdi. Ben de takıma katkı sağlamak istiyorum, bu başarıda pay sahibbi olmak istiyorum. Bugün kazandık, ligde de kazandık. Mutluyuz. Her iki kupayı da ne kadar istediğimizi gösterdik. Bugün takımı tebrik etmek istiyorum. İlk yarıdaki futbol, derbi yenilgisinden sonraki reaksiyonumuz tüm Türkiye'nin takdirini toplamıştır. İkinci yarıda biraz geriye çekildik ama yine pozisyon bulduk. Güzel bir maç oldu ama sondaki gerginlikler... Yıllarca Anadolu takımında oynadım. Onların nasıl hissettiğini biliyorum. Gereksiz şeyler mi yapıyoruz, saçma sapan şeyler oluyor. Kendimi de dahil ediyorum buna. Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Kalp kırmaya gerek yok. Raddeyi aştı gibi geliyor. Bugün kazandık ama yenilebilirdik de futbolda bunlar var. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Bunu öğrenmeliyiz. Birbirmize daha çok saygı duymalıyız. İki büyük camia, iyi ki Fenerbahçe, Galatasaray var. Böyle maçlar için varlar. Keyfini çıkartmaya özen göstermeliyiz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Her iki kupaya da talibiz.

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Kupa çok önemli. Daha önce onlarca kez aldık. Yine almak istiyoruz. Psikolojik avantaj tabii ki var. Biz bunu kaptık. İki senedir şampiyon oluyoruz. Biz Galatasaray olarak, birbirimize destek ve sahip çıktığımızda bu kulüp her zaman başarılı olacak. Kimse bizi yıkamaz. Kendimize sahip çıktığımızda çok kupa kazanırız. Birbirmize sahip çıkarsak bugünkü gibi her şeye yansıyor zaten. Taraftarımız burada 5 saat bile kalsa, onlar orada şarkılarla kutlarlar. O kadar mutluluk verici ki bizim için.... Onları çok mutlu ettik. Çok gurur verici bir şey."