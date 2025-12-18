Günay Güvenç: 'Önümüzde kupalar var, hepsine talibiz!'

Haberin Devamı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrasında sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü kaydeden Ahmed Kutucu, yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran Günay Güvenç ve sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de maça çıkan Gökdeniz Gürpüz açıklamalarda bulundu.

GÜNAY GÜVENÇ: "KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ"

"Mutluyuz, galibiyetle başladığımız için. Başlangıçlar, 3 puanlar, kazanma alışkanlığı önemli. Evimizde oynadık. Zor bir rakibe karşı gerçekten teknik ve taktik olarak Nuri Şahin'in takımları üst düzey oluyor. Oynamayanlar oynadı. Bu yolun sonunu kupayla taçlandırmıştık. Yine aynı şekilde yapmak istiyoruz."

"UĞURCAN BENİ, BEN UĞURCAN'I DESTEKLEYECEĞİM"

"Kurtarışlar her zaman güzeldir. Bizim meslek çok zor, hatayı kabul etmiyor. 1 hafta önce örneğini Monaco'da gördük. Vücut ısınmamış halde giriyorsun, performans vermek zorundasın. Bu da mazeret değil. Uğurcan buraya çok iyi adapte oldu, ona destek oluyoruz, buna ihtiyacı var. Her ne kadar da Trabzonspor'da yıllarca oynasa da buradaki dinamikler farklı. Uğurcan'ın işini kolaylaştırmak için varız. Çok da sevdiğim bir kardeşim. İyi ki aramızda... Rekabette hocamızın kararı var. Uğurcan beni, ben Uğurcan'ı destekleyeceğim. En önemlisi Galatasaray. Hoca kime şans verirse o performans vermek zorunda. Hata oluyor, hata yapmayı en son isteyecek biziz. 2-3 maç peş peşe oynadım ve ritm buldum. Bir ara var. Hepimiz yorulduk. Bu ara bize iyi gelecek. Önümüzde kupalar var, hepsine talibiz."

AHMED KUTUCU: "EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"

"İyi bir mücadeleydi. Başakşehir'i de tebrik ederim. En önemlisi 3 puandır. Golüm için de çok sevindim. Takıma katkıda bulundum. Güzel bir gece oldu benim için. Uzun süre sonra gol attım. Tabii ki mutluyum. En önemlisi 3 puandır benim için."

GÖKDENİZ GÜRPÜZ: "İLK KEZ İLK 11'DE OYNADIM, ÇOK MUTLUYUM"

"Galatasaray'a geldiğimden bu yana yüzde yüzümle çalışıyorum. Ağabeylerim de bana güveniyor. İlk kez 11 oynadım, çok mutluyum. Ağabeylerim bana saha içinde çok yardım ettiler, çok destek verdiler. Onlarla oynamak çok büyük gurur. Onlara da teşekkür ediyorum."

ARDA ÜNYAY: "ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ DE KAZANIRIZ, ÇÜNKÜ BİZ GALATASARAY'IZ!"

"Galatasaray için hedefler bitmez. İnşallah bu takımda Şampiyonlar Ligi kazanabilmek çok büyük hedef. Zamanında UEFA Kupası ve Süper Kupası'nı kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırız, çünkü biz Galatasarayız."