Günay Güvenç 90+4'te sahne aldı, maça damga vurdu! Ahmed Kutucu bu sezon bir ilki yaşadı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Ahmed Kutucu kaydetti.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ÜST ÜSTE 4. MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Başakşehir'i resmi maçlarda üst üste 4. kez mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 Süper Lig maçında Başakşehir'i 2'şer kez 2-1, 1 kez de 2-0 mağlup etti. Bu maçı 1-0 kazanan Galatasaray, böylece rakibini üst üste 4 resmi maçta yenmeyi başardı.

AHMED KUTUCU BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın milli oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon ilk kez 11'de görev alan Ahmed Kutucu, Başakşehir maçına kadar da 6 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu.

Maçın 22. dakikasında Sane'nin pasıyla topla buluştuktan sonra Başakşehir'in ağlarını sarsan Ahmed, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Ahmed Kutucu, 84. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

GÜNAY GÜVENÇ'TEN ÜST ÜSTE 2 KRİTİK KURTARIŞ

Mücadelenin 90+2. dakikasında Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Kaluzinski'nin ceza sahasına yaptığı ortada kendisini markajdan kurtaran Selke, arka direkte bomboş pozisyonda topu kafayla kaleye gönderdi. Günay Güvenç köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Başakşehir'in bu kez sol kanattan gelişen atağında Ebosele'nin ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Bertuğ kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi. Günay Güvenç topu 90 diye tabir edilen sol üst köşeden çıkarmayı başardı, pozisyonun devamında Kazımcan topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

Taraftarlar, maç sonunda Günay'ın lehinde tezahüratlarda bulundu.