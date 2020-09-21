Gümüşhanespor’un yeni başkanı Vahit Olgun oldu

Geçtiğimiz haftalarda yapılan kongresinin çeşitli sebeplerle iptal edilmesinin ardından bugün gerçekleştirilen kongrede İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Genel Başkanı Vahit Olgun kulübün yeni başkanı oldu.

Kulüp tarihinde ilk kez yönetim kuruluna 2 kadın üye dahil olurken, yeni başkan Vahit Olgun, 12,5 milyon TL olan borçlarını 12,6 milyon TL yapmamanın sözünü verdi.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede seçimlerin ardından delegelere teşekkür eden Olgun, "Gümüşhanesporumuzun bu yılki harcamaları hariç 12,5 milyon borcu var. İnşallah önümüzdeki yıl sizlerin önüne çıktığımızda bizim dönemimizle ilgili bir kuruş geriye borç sirayet etmeden, geçmiş dönem borçlarından da en azından yüzde 20-30 oranında azalmayla sizlerin huzuruna çıkacağımızı net olarak ifade edeyim. 12,5 milyon liralık borç asla 12,6 milyon lira olmayacak, aşağıya doğru gelecektir" dedi.

Kulüple ilgili önümüzdeki günlerde yoğun kampanyalar düzenleyeceklerini, bu sezonla ilgili tüm planlamaları yaptıklarını ve hiçbir kaygılarının olmadığını dile getiren Olgun, "Asla geçmişle hesaplaşma adına buraya gelmedik. Geçmişle hesaplaşmadan geleceği inşa etmek üzere hem sizlerle hem yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla hem de Türkiye genelindeki büyük Gümüşhane ailesiyle birlikte geleceği inşa etmek üzere emin adımlarla ilerleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde yoğun kampanyalar düzenleyeceğiz. Sezonla ilgili tüm planlamaları yaptık, bu sezonla ilgili hiçbir kaygımız ve eksiğimiz yoktur. Yolumuza devam ediyoruz. Yapacağımız kampanyaların tamamı geçmişi sıfırlayabilmek, geleceğe ümitle bakabilmek adınadır. Gümüşhanespor tarihinde bu dönemi altın harflerle yazacak bir dönem oluşturma gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Antrenör Halim Karaköse ile takımın yoluna devam edeceğini ifade eden Olgun, "Transfer yasağımız var. Geçen dönem mücadele eden arkadaşlarımızla görüştük ve sözleşmelerimizi imzaladık. Altyapıdan gelen kardeşlerimizi de profesyonel yaparak sahaya çıktık. 26 futbolcumuzun transfer yasağıyla ilgili federasyona müracaatı var. Bunların 12’si zaten bizde mevcut futbolcu kardeşlerimizdi onlar muvafakatlarını verdi. Buradan ayrılanlarla da görüşmeler yaptık. Birçok kardeşimiz olumlu dönüşler yaptı. Gelenler ve geleceğiz diyenler oldu. Bizim bu yaklaşım ve görüşmelerimiz, her ne kadar Gümüşhanespor’dan alacakları olsa bile en azından Gümüşhane halkından mutlu ayrıldıkları için Gümüşhane adına böyle bir fedakarlıkta bulunabileceklerini dile getirdiler. Gönlümüz arzu ediyor ki transfer yasağını kaldırıp bu sezon rahat bir nefes almaktır. Bu en büyük çabamız ve çalışmamız olacaktır. Eğer bunu başaramazsak altyapıdan ve geçen yıldan devam eden futbolcularımızla birlikte biz bu ligde çok iyi konumda oluruz. Hepimiz için gelecek günler aydınlık olacak” ifadelerini kullandı.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde yeni tip koronavirüs hastalığı salgını nedeniyle teras katta açık havada gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen yaptı.