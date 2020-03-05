Gümüşdağ açıkladı! "17 kulüp başkanı gelecek"

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Gümüşdağ şunları söyledi:

"12 Mart'taki Kopenhag maçına her takım taraftarını istediği formayla stadımızda ağırlamaya hazırız. İstediği formayı giyebilirler. Bundan mutluluk duyarız. Ellerinde Türk bayrakları ve bizim dağıtacağımız 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' yazılı tişörtlerimiz olacak. Bu günler bize farklı bir misyon yükledi. 17 kulüp başkanına davet yapmıştım. Hepsi de memnuniyetle karşıladı. Tamamı katılacaklarını söyledi. Spor Bakanımız, eski federasyon başkanlarımız, eski Milli Takım hocalarımız.; Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı... Hepsi maça geleceklerini söylediler. Türkiye'deki birlik ve beraberliği UEFA, FIFA'ya göstermek istiyoruz. Buradan davetimize olumlu yanıt veren herkese teşekkür ediyorum."





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!