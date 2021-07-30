Gülsüm Tatar Buse Naz'a sonsuz güveniyor! "Ters gardlıdır, altını alır"

Spor Servisi/Süleyman ARAT Olimpiyatlarda boksta Bayram Malkan ve Busenaz Sürmeneli’den sonra Buse Naz Çakıroğlu da çeyrek finale yükseldi. Kadınlar 51 kiloda mücadele eden Çakıroğlu, Tursunoy Rakhimova'yı 3-2 yenerek çeyrek finalde Tayland’dan Jutamas Jitpong ile eşleşti. Bu karşılaşma 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00’te oynanacak. Milli sporcumuz “Altın için buradayız. Bronz ve gümüş yeterli değil” dedi.

"FENERBAHÇE'DE KAPTANIYDIM"

Türk kadın boksunun en önemli isimlerinden, amatör kariyerinde 2 dünya, 3 Avrupa, 4 de Avrupa Birliği Kupası şampiyonluğu bulunan, profesyonel boksta 4 maçta 3 galibiyeti bulunan Gülsüm Tatar, Fenerbahçe’de kaptanlığını yaptığı Buse Naz Çakıroğlu’nu Hürriyet’e değerlendirdi.

Tatar, “Buse Naz ters gardlı bir boksör. Bu onun en büyük avantajı. Hani “Sağ gösterip sol vurdu” denir ya, tam öyle” diye konuştu.

"BUSE NAZ ÇOK ALÇAKGÖNÜLLÜ"

Tatar şöyle devam etti: “Oyun kurmada ve atak yapmada çok yetenekli. Rakibi Taylandlı Jitpong’u hiç izlemedim ama kariyerinde pek büyük bir başarısı yok. Bizim kızımız Buse Naz'ın 1 dünya 2. Avrupa şampiyonluğu, gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonluğu var. Artık sıra Olimpiyat madalyasında. Bir sakatlık ya da doğal felaket olmazsa altın madalyayı alacaktır. Taylandlı boksör Buse Naz’a çekirdek gibi gelir. Tek rakibi Hintli boksör olacaktır.”

Busenaz Çakıroğlu ile de milli takımda oda arkadaşı olduğunu belirten Gülsüm Tatar, “Ringde gördüğünüz o aslan, ring dışında öylesine alçak gönüllüdür. Boksun gerçek ruhu olan şampiyon oldukça alçalmak Buse Naz’da var” diye konuştu.

"ÇOK CİCİ BİR KIZ"

Gülsüm Tatar, kadın boksörlerin genelde meskülen göründüğünü ancak Buse Naz’ın farklı bir profil çizdiğini belirterek “Süslenmeyi seven, saçları bakımlı, parmakları ojeli, hanım hanımcık, cici bir kızdır. Kadın boksunu bu anlamda da çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum” dedi.

"BUSENAZ SÜRMENELİ ÇOK MÜTEVAZI BİR İNSAN"

Bir diğer başarılı boksör Busenaz Sürmeneli hakkında da konuşan Tatar, "Ben onu çok ayrı seviyorum. Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonluğu, büyüklerde Dünya şampiyonluğu var. Olimpiyat kota maçlarında şampiyon olup seri başı olarak buraya geldi" dedi.

Busenaz Çakıroğlu ile yıllarca oda arkadaşı olduklarını ve çok alçak gönüllü biri olduğunu söyleyen Gülsüm Tarar, "Milli takımda yılarca oda arkadaşım oldu. Çok mütevazı, çok cana yakın, çok duygusal. Ringde gördüğünüz o aslan, ring dışında öylesine alçak gönüllüdür ki bunu kelimelerle anlatamam. O dünya şampiyonu oldu, her başarıyı elde etti ama yürüyüşü hiç değişmedi. Düşünün kampta masada su bitince dünya şampiyonu koşup suyu alıp geliyor. Yemek sırasında herkes öne geçmesini ister ama o en arkaya geçer. Asla ‘Ben şampiyonum’ tarzı hareket ettiğini görmedim. Boksun gerçek ruhu olan şampiyon oldukça alçalmak Busenaz’da var" diye konuştu.

"BAYRAM MALKAN GELECEK VAAT EDİYOR"

Boksta bir diğer madalya umudu olan Bayram Malkan'ı da değerlendiren Gülsüm Tatar, "Bence Türk boksunda uzun yıllar hizmet edecek genç yetenek azmi ve hırsı çok iyi. Çok güçlü, fizik avantajı uzun boyu uzun, Rakipleriyle uzun mesafe boksu yapıp teknik vuruşlarla puan alıyor. Figürleriyle, taktikleriyle boksu güzelleştiriyor. Burada dereceye girerse bence profesyonelde de söz sahibi olur. Tek dezavantajı antrenörünün olimpiyata götürmemiş olmasıdır. Onu yetiştiren taktik teknik destek veren maçta kumanda gibi yönlendirecek olan antrenörü Volkan Sarı'nın oraya götürülmemesi çok ilginç. Boksör olduğum için biliyorum boksta köşeden gelecek ses çok önemlidir. Boksör antrenörünü orada görmezse yıkılır. Köşeden duyacağın ses boksörü motive eder." ifadelerini kullandı.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...