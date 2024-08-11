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Güle güle büyük Taha

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#Olimpiyat Oyunları#Paris2024#Taha Akgül
Güle güle büyük Taha
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 07:00

Serbest güreşin efsanesi kariyerini olimpiyat bronz madalyasıyla noktaladı. Milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kilo üçüncülük maçında Kırgız Lazarev’i 7-0 yenerek Tokyo 2020’den sonra Paris 2024’te de bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılarla dolu kariyerini noktalama kararı alan Taha, müsabakanın ardından ayakkabılarını minderde bırakıp 33 yaşında minderlere veda etti.

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Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, kariyerine sayısız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu sığdıran milli güreşçimiz Taha Akgül başarılarla kariyerini dün Paris’te noktaladı, üstelik yeni bir olimpiyat madalyası ile... Serbest güreş 125 kiloda ülkemizi temsil eden Akgül dün üçüncülük maçında Kırgızistan’dan Aiaal Lazarev’i 7-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcumuz müsabakanın ardından ayakkabılarını çıkarıp mindere koyarak güreşi noktaladı.

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Taha Akgül ile birlikte rakibi Lazarev de ayakkabılarını çıkarıp kariyerini noktalarken iki sporcu birbirlerine sarılıp birlikte tribünleri selamlayarak güzel bir görüntü verdi. 11 kez Avrupa, 3 kez dünya, 1 kez olimpiyat şampiyonu olan, son iki olimpiyatı bronz madalya ile kapatan Taha Akgül 33 yaşında minderlere veda etti. Geçmiş röportajlarında sık sık başarılarına Kırkpınar altın kemerini eklemek istediğini belirten Akgül’ün gelecek yıldan itibaren, birçok eski minderci gibi yağlı güreşlere katılması bekleniyor.

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#Olimpiyat Oyunları#Paris2024#Taha Akgül

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