Güle güle bilge insan

Ömrünü futbola adayan Sümer, 4 dönem teknik direktörlük yaptığı Trabzonspor’a 2 lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, tek sezon görev aldığı Galatasaray’a 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırdı. A Milli Takım’ı da çalıştıran ve ‘futbolun bilge insanı’ olarak adlandırılan Sümer, esprileriyle de efsaneydi...

Trabzonspor’a futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet eden Özkan Sümer, dün hayata gözlerini yumdu. 1940’ta Trabzon Maçka’da doğan Sümer, futbola İdmanocağı’nda başladı. Daha sonra Yolspor ve Zonguldak Kömürspor’da oynayan Sümer, 1967’de Trabzonspor’un kuruluşuyla birlikte bordo mavili formayı sırtına geçirdi.

1978’DE TEKNiK DiREKTÖR OLDU

Daha sonra Sebat Gençlik’e antrenör-futbolcu olarak transfer olan Sümer, bir süre Trabzonspor’un alt yapısında ve Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra 1978 yılında A Takım teknik direktörlüğüne getirildi.

A MİLLİ TAKIM’I DA ÇALIŞTIRDI

Özkan Sümer 4 dönem çalıştırdığı Trabzonspor’a 2 lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 G.Saray’a da 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırdı. Sümer, bu iki kulübün yanı sıra A Milli Takım, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Konyaspor’u da çalıştırdı.

SPOR YAZARLIĞI DA YAPTI

31 Aralık 2000’de Trabzonspor Başkanı seçilen Sümer, 2.5 yıllık görev süresinde 1 Türkiye Kupası kazandı. Sümer, Trabzonspor’da alt yapı koordinatörlüğü ve genel koordinatörlük de yaptı. ‘Futbolun bilge insanı’ olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, TFF Asbaşkanlığı ve spor yazarlığı görevinde bulundu.

BANA GÜNAYDIN DEME, FUTBOLU BIRAKTIM DE!

80 yaşında vefat eden Özkan Sümer esprileriyle de bir efsaneydi. Karşısındaki insanla ilgili düşüncelerini dile getirirken genellikle mizah yeteneğini kullanırdı. Sümer’in özellikle Trabzonspor’da hocalık yaptığı futbolculardan Lemi Çelik ve Hasan Üçüncü ile yaşadığı diyaloglar şahaneydi! İşte onlardan bazıları...

HASAN ÜÇÜNCÜ’YE CEVAP!

Özkan Sümer’in Trabzonspor’da son teknik direktörlük yaptığı dönemde Hasan Üçüncü bir sabah yanına gelir:

· Günaydın hocam!

· Hasan’cığım, bana günaydın deme; futbolu bıraktım de!”

BU PANOLARIN HEPSiNi OKU

Özkan Sümer, taraftarların yoğun baskısına dayanamamış ve Lemi’yi kadrodan kesmiştir. Ancak bir maçta kanatlardan etkili gelen rakibi durdurmak için Lemi’yi oyuna sürmeye karar verir. Oyuna girmeden önce Lemi’yi uyarmayı ihmal etmez; reklam panolarını işaret ederek “Oğlum şimdi ha bu panolarun hepsini oku. Birazdan oyuna sokacağım seni, gözün dalmasun maçtayken.”

MAViLER BiZiMKiLER

Bir maçta Lemi taç atışı yapmak üzere kenara gelir. Tam da Trabzonspor kulübesinin önünde atacaktır tacı.

Lemi topu elinden çıkarmakta geç kalınca tribünlerde uğultu yükselir. Özkan Sümer kendisine ayrılan bölmeyi aşar ve elini Lemi’nin omzuna atarak “Maviler bizimkiler. Onlara atacaksın bu kadar düşenecek bir şey yok” der.

AŞKOLSUN HOCAM

Takımların oyuncu değişikliği hakkının 2 olduğu dönemler. Özkan Sümer 2 hakkını da kullanmıştır. Ancak Lemi’nin kötü oyunu Trabzonspor taraftarlarını çileden çıkarmaktadır. Hoca daha fazla dayanamaz ve Lemi’yi kenara alarak takımı bir kişi eksik oynatır. ‘Başbakan’ lakaplı Lemi’nin cevabı ilginçtir:

“Aşkolsun hocam.”

KASAPOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özkan Sümer’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Kasapoğlu, “Türk futbolunun ve Trabzonspor’un sembol isimlerinden Özkan Sümer’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dilerim” dedi.

SiZ YiNE ÖNÜMÜZDEN GiTTiNiZ HOCAM

“Hocam! Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz. Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur. Ürettiklerin ve bize verdiklerin için binlerce kez teşekkür ediyorum. Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır. Allah sıkıntılı yüreklere ferahlık ve sabır versin. Sizi bugünden özlüyoruz hocam. Unutulmayacaksın!”

SANA YETiŞEMEDiM, AFFET

“Sabah kalktım, hayatın bu sefer Özkan dedemi benden aldığını öğrendim. Hocam, bugün bir yerlerde futbol oynayabiliyor, futbola ilişkin birkaç cümle edebiliyorsak senin sayendedir. Formayı imzaladım ama sana yetişemedim. Affet. Mekanın cennet olsun Dedem.”

MAÇLARDA SÜMER İÇİN SAYGI DURUŞU

Özkan Sümer’in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.