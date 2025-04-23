Guiza’dan yıllar sonra Fenerbahçe ve pişmanlık itirafı!

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Fenerbahçe’nin eski forvetlerinden, İspanya La Liga gol kralı ünvanı ile sarı lacivertlilere imza atan Guiza’nın İstanbul kariyeri istediği gibi gitmemişti.

Kendisi için ödenen dev bonservis sonrası iyi performans gösterememesinden dolayı eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Eski İspanyol golcü, AS gazetesine yaptığı açıklamada Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra pişman olduğunu ifade etti.

İşte o röportaj;

Hala enerjin var mı?

En azından bir yıl daha. Roteña'da kalmamı istiyorlar ve ben de kabul edeceğim.

Muira 58 yaşında, hala oynuyor…

Harika! O yaşa kadar oynayabileceğimi sanmıyorum, o yaşta bacaklarım artık çalışmayabilir.

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra ne yapacağını düşündün mü?

Bunu düşünmek bile istemiyorum. Muhtemelen son sezonda kendimi hazırlamak için bir psikoloğa ihtiyacım olacak çünkü futbol küçüklüğümden beri hayatımın bir parçası ve veda ettiğimde nasıl davranacağımı bilmiyorum.





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Çocukluğundan itibaren Real Madrid taraftarı mıydın?

Her zaman Madridliydim. Bu bir aile geleneği değil. Küçüklüğümden beri Madrid’i izliyordum, onlara bayılıyorum. Kendimi çok yormamak için kolay olan tarafı, en çok şampiyon olan takımı tutmayı tercih ettim. Koyu bir Madrid taraftarıyım.

Madrid daha önce sana ilgi duydu mu? İdolün kim?

Benim tek gerçek idolüm Kiko Narvaez’di. (Atletico Madrid’li) Küçükken bana antrenörlük yapmıştı ve ben hala gol sevincimi onun gibi yapıyorum. Real Madrid’den de çok oyuncu beğeniyorum ama idolüm Narvaez. Real Madrid’den bir ilgi olmadı eğer olsaydı kesinlikle oraya giderdim. Eğer teklif olsaydı hayatım değişirdi. Sanırım Barcelona taraftarı Katalanlar bile Madrid’de oynamak ister çünkü dünyanın en iyi kulübü. Transferim olsaydı duygulanır ağlardım.

Real Madird’e gitmemek canını sıkan bir şey mi?

Evet canımı sıkan bir durum ama daha büyük şeyler de var. Mesela 2010 Dünya Kupası’nda oynamamak ve hepsinden önemlisi, Fenerbahçe’ye transfer olup Real Betis’in teklifini reddetmek. Kalbimin, duygularımın beni yönlendirmesine izin vermek yerine daha fazla para kazanmayı tercih ettim.

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Yanlış bir karar mıydı?

Evet, şimdi olsa farklı davranırdım ve gözüm kapalı Real Betis’e imza atardım. O kararda (Fenerbahçe’ye transferi) büyük bir hata yaptım. Sonradan anladım ki bazen para o kadar da önemli değil. Bur fırsatı kaçırmak acı verici.