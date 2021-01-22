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GeriFutbol Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Newport County kalecisi Tom King...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Newport County kalecisi Tom King...

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Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Newport County kalecisi Tom King...
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İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kırdı.

Newport County Kulübü, 96,01 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran King'in golünün, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.

Resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol olarak tescil edilen Guinness rekoru, 91,9 metreyle kaleci Asmir Begovic'in elinde bulunuyordu.

Tom King, 19 Ocak'ta Cheltenham Town'a karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. King'in kale vuruşundan gönderdiği top, rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci Josh Griffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuştu.

 

Guinness Rekorlar Kitabına girdi Newport County kalecisi Tom King...

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